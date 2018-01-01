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Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул

Мраморноморский регион, Турция
от € 841,857
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Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами

Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой.

Окончание строительства - октябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка, посудомоечная машина)
Преимущества

Возможна рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 50%.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
  • Стамбульский международный финансовый центр - 500 метров
  • Босфорский мост - 16 км
  • Новый аэропорт Стамбула - 52 км
  • Станция метро - 100 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 841,857
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Роскошный проект общей площадью 1400 м2 расположен в 2 км от центра Алании, в элитном, экологически чистом, развитом районе Оба. Проект находится в окружении зеленых садов, в шаговой доступности от больницы и крупных торговых центров. Комплекс состоит из одного жилого блока, 20 квартир разной планировки и метража. Удобные и просторные апартаменты с элегантным дизайном и высококачественными материалами. Все двухуровневые квартиры 1+1, 2+1 и 4+1 имеют полы с подогревом. Имеется WIFI Интернет и спутниковое телевидение как в общих помещениях, так и во всех квартирах. Алюминиевые рамы, раздвижные двери, окна с теплоизоляцией, керамические полы и используются системы декоративного светодиодного освещения.
Оба — самый удобный район Алании для общественного транспорта. Оба — чрезвычайно современный жилой район на востоке Алании, где сливаются туристическая и местная жизнь. Из-за интенсивности туристической жизни в летние месяцы здесь становится немного больше людей. Это близко к морю и другим основным районам Алании.
Жилой комплекс Уютный жилой комплекс
Payallar, Турция
Сдача в: 2023

Уютный Жилой Комплекс расположился в перспективном районе Алании-Паяллар. Этот район тянется от моря до гор на 6 км и находится в 14 км. от центра Алании. С западной стороны от района Паяллар хвойные леса и район Тюрклер, с востока – туристический современный район Конаклы.  Международный аэропорт Газипаша находится примерно в 55км. Пляжи района Паяллар самые разные, песчаные, галечные, песчано-галечные.
Данный проект строится на участке с площадью 1527м2. представляет собой 3-х этажный блок с общим количеством квартир 36. Представлены следующие планировки квартир: 1+1, 2+1, 2+1 дуплекс. Со всех окон открывается замечательный вид на море, горы и природу.
Начало строительства апрель-2022, конец апрель-2023 года. Предусмотрены выгодные условия приобретения недвижимости.
Жилой квартал Полностью меблированная квартира 2+1 в Махмутларе у моря
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Полностью меблированная вторичная квартира 2+1 на первом этаже НЕПОСРЕДСТВЕННО у моря! Кроме того, магазины, базар и рестораны находятся всего в нескольких шагах от квартиры! Привлекательный комплекс расположен прямо на берегу прекрасного синего Средиземного моря в популярном районе Махмутлар, всего в 20 минутах от аэропорта Газипаша. Комплекс состоит из 4 блоков, расположенных вокруг впечатляющего 35-метрового бассейна и садовой зоны. Очень уютная обстановка в прекрасном сочетании природы и удовольствия. Квартира с 2006 года находится на 4-м этаже и имеет площадь около 110 м2 и имеет большую гостиную с открытой кухней, 2 спальни, 1 ванную комнату и 2 балкона!  Не стесняйтесь назначить встречу с нами, чтобы получить всю информацию и увидеть эту фантастическую квартиру.   • Море и пляж: 50 м. • Аэропорт Газипаша: 28 км.• Аэропорт Анталии: 140 км.• Центр Махмутлара: 500 м.• Фермерский рынок: 100 м.• Центр Аланьи: 12 км. • Большой открытый бассейн• Детская площадка• Тренажерный зал• Сауна• Парковка• Лифт• Большой зеленый сад• Генератор• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
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