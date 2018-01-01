Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул
Мраморноморский регион, Турция
от € 841,857
1 / 7
О комплексе
Предлагаются апартаменты с парковочными местами
Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой.
Окончание строительства - октябрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Полы с подогревом
- Кондиционеры
- Кухонная мебель
- Кухонная бытовая техника (духовой шкаф, плита, вытяжка, посудомоечная машина)
Возможна рассрочка на 12 месяцев с первоначальным взносом 50%.Расположение и объекты поблизости
- Автомагистраль ТЕМ - 500 метров
- Автомагистраль Е-5 - 3 км
- Стамбульский международный финансовый центр - 500 метров
- Босфорский мост - 16 км
- Новый аэропорт Стамбула - 52 км
- Станция метро - 100 метров
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы