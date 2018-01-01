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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 500,000
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Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
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О комплексе

The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений.

Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары.

Преимущества
  • Доходность 6% с гарантией на 2 года
  • При покупке апартаментов данного комплекса инвестор платит половину налога - 2%. Налог при покупке недвижимости в Турции составляет 4%.
  • Полный гостиничный сервис
  • Возможность быстро получить документ о праве собственности
  • Если гражданство Турции получено через покупку этих квартир, через 3 года их можно продать и реинвестировать капитал, в том числе вывести в другую страну. Гражданство Турции при этом сохранится для всех членов семьи.
Расположение и объекты поблизости

Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар.

  • До станции метро "Источ" - 8 мин
  • ТЦ Mall of Istanbul - 8 мин
  • До выставки TUYAP - 40 мин
  • Новый аэропорт Стамбула - 25 мин
  • До центра Стамбула - 20 мин
  • До района Енибосна - 15 мин
  • До Голубой Мечети - 30 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 500,000
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Застройщик: Well Homes Gayrimenkul

Недвижимость в Турции Мерсин Дорогие друзья!

Агентство недвижимости “Well Homes Gayrimenkul” с радостью представляет вам новый проект от одного из лучших застройщиков города Мерсин

Предлагаем вашему вниманию Новый Инвестиционный проект VIP PANORAMA

VIP PANORAMA комплекс класса люкс в районе Мезитли (Тедже)

• цена от застройщика

• рассрочка 0% на 9 мес.

• первый взнос 50%

• сопровождение сделки

• послепродажный сервис

Особенности проекта:

Большая территория 7626 м².

Аквапарк

Беседки для отдыха

спортивная площадка

детская площадка

зоны отдыха

открытый большой бассейн

электрогенератор

Газифицирован

Открытый автопарк

видеонаблюдение 24/7

ландшафтный дизайн территории

Охрана 24/7

Рядом: магазины, кафе, аптека, мясные и овощные лавки, пекарни, школы, банки, остановки общественного транспорта.

До Mersin Marina всего 25 мин. на общественном транспорте.

До университета 45 мин. На общественном транспорте

До остановки общественного транспорта 3 минуты

Стоимость:

• 1+1 от 63.000€ (54 м²)

• 1+1 от 62.000€ (52 м², 57 м², 58 м²)

• 2+1 от 87.000€ (72 м²)

• 2+1 от 101.000€ (89 м²)

Срок сдачи: июнь 2023г.

Успейте забронировать свою квартиру, пока есть в наличие.

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия
Жилой комплекс Новый проект с прекрасным видом на озеро в районе Авджылар
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 107 до 150 квадратных метров. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Башакшехир.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 4+1.Площадь апартаментов от 175 до 200 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
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