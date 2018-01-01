Жилой комплекс Апартаменты под аренду с гарантированной доходностью 6%, в европейской части Стамбула, Багджылар, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 500,000
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О комплексе
The Superior Suites ⎯ часть жилого комплекса Батышехир. Батышехир - жилой комплекс с коммерческими помещениями, резиденциями отелей известных брендов, офисами и местами для развлечений.
Проект The Superior Suites - это новый 15-этажный апарт-отель на 175 номеров. Включает меблированные апартаменты с разными планировками и видами на сад, городские кварталы и шоссе. В каждой квартире есть выход на балкон или террасу.Удобства и оснащение в доме
В комплексе также есть 5 конференц-залов с видом на сад отеля, сауна, турецкая баня, парная, кафе, рестораны, бары.Преимущества
- Доходность 6% с гарантией на 2 года
- При покупке апартаментов данного комплекса инвестор платит половину налога - 2%. Налог при покупке недвижимости в Турции составляет 4%.
- Полный гостиничный сервис
- Возможность быстро получить документ о праве собственности
- Если гражданство Турции получено через покупку этих квартир, через 3 года их можно продать и реинвестировать капитал, в том числе вывести в другую страну. Гражданство Турции при этом сохранится для всех членов семьи.
Отель расположен в растущем районе Стамбула - Багджылар.
- До станции метро "Источ" - 8 мин
- ТЦ Mall of Istanbul - 8 мин
- До выставки TUYAP - 40 мин
- Новый аэропорт Стамбула - 25 мин
- До центра Стамбула - 20 мин
- До района Енибосна - 15 мин
- До Голубой Мечети - 30 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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