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  4. Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,471,593
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, Мраморное море, Принцевы острова и город.

Резиденция состоит из 5 зданий (одно 22-этажное и четыре малоэтажных) и располагает парковкой и подземным гаражом, видеонаблюдением, торговым центром, ресторанами и кафе, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, спа-зоной.

Окончание строительства - 1 декабря 2022 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на автомагистрали D100.

  • Станция метро - 5 минут
  • Порт паромной переправы - 2 км
  • Мраморное море - 8 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,471,593
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Другие комплексы
Жилой комплекс Престижный комплекс в районе Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры. 

В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.

Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.

Инфраструктура:

• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб

• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и  баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения

Характеристики:

• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад

Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года

 

За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры. 

В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.

Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.

Инфраструктура:

• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб

• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и  баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения

Характеристики:

• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад

Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года

 

За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.

 
Жилой комплекс Новая резиденция в историческом районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные апартаменты с террасами.

Расположение и объекты поблизости

Кадыкёй - один из самых древних районов, расположенный в азиатской части Стамбула. Здесь менее оживленно и людно по сравнению с другими туристическими районами. Но это не означает, что в районе нет достопримечательностей. В Кадыкёй вы найдете множество магазинов и галерей, уютных кафе и элитных ресторанов, парки и набережные, красивые исторические здания и интересные достопримечательности.
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Алании
Yaylali, Турция
Сдача в: 2023

Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Проект находится в Центре Алании на площади 4538 м², состоящий из 44 квартир планировок  2 + 1, 3+1 и 5+1.

Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома.

Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!

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