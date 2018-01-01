Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от моря, Стамбул, Турция

Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.
В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.
Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.
Инфраструктура:
• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб
• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения
Характеристики:
• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад
Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года
За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.
Престижный комплекс будет расположен в районе Махмутлар, на участке площадью 5850 м2 будет размещен один 13-этажный блок, рассчитанный на 144 квартиры.
В данном комплексе продаются квартиры планировки от 1+1 площадью 64 м2 до дуплексов на последних этажах 2+1 площадью 111 -116 м2.
Комплекс будет расположен в 800 м от моря и 300 м от центральной улицы Ататюрка, на которой расположены всевозможные магазины, кафе, аптеки и остановки общественного транспорта. Инфраструктура комплекса порадует своим многообразием самого взыскательного покупателя.
Инфраструктура:
• Открытый бассейн с горками
• Крытый бассейн
• Сауна/ парная
• Детский клуб
• Детская площадка
• Кинотеатр
• Фитнес зал
• Участок для уличных животных (миски, домик)
• Парковка для велосипедов
• Открытая парковка
• Зона для барбекю
• Ботанический сад
• Теннисный корт и баскетбольная площадка
• Конференц-зал
• 24/7 система безопасности и видеонаблюдения
Характеристики:
• Встроенный кухонный гарнитур
• Полный комплект сантехники
• Раздвижные окна с теплозащитой
• Раздвижные двери балконов
• Терраса с выходом в сад
Начало строительства-август 2022 года
Окончание строительства: сентябрь 2024 года
За подробной информацией обращайтесь к менеджеру.