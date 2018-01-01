Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
О комплексе
Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами.
Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.
Есть возможность получить скидку до 10%.
Варианты квартир:
- с 2 спальнями: $695.000 - $828.000
- с 3 спальнями: $823.000 - $1.390.000
- с 4 спальнями: $974.000 - $2.535.000
- с 5 спальнями: $2.067.000 - $2.882.000
Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.Расположение и объекты поблизости
Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.
В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.
На автомобиле:
- ТЦ Мармара Парк — 15 мин
- Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
- Шоссе E5 — 11 мин
- Нишанташи — 40 мин
- Площадь Таксим — 40 мин