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Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 714,700
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс рядом с пристанью для яхт включает апартаменты с 2-5 спальнями, террасы с панорамным видом на море, просторные озелененные участки с пальмами, местами для отдыха и водными объектами.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты квартир:

  • с 2 спальнями: $695.000 - $828.000
  • с 3 спальнями: $823.000 - $1.390.000
  • с 4 спальнями: $974.000 - $2.535.000
  • с 5 спальнями: $2.067.000 - $2.882.000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 714,700
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Окончание строительства - июль 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Больница - 350 метров
  • Школа - 700 метров
  • Торговый центр - 2 км
  • Центр города - 25 км
  • Пляж - 1 км
  • Университет - 3 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3,5 км
  • Автомагистраль ТЕМ - 11 км
  • Аэропорт - 23 км
  • Автобусная остановка - 300 метров
  • Станция метро - 400 метров
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