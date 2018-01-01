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Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 117,545
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Жилой комплекс Жилой комплекс недалеко от магазинов и торговых центров, в престижном районе европейской части Стамбула, Турция
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О комплексе

В проекте 9 отдельных жилых зданий, а также 33 магазина и офисных помещений.

В жилом комплексе есть апартаменты с 1-4 спальнями, площадью 41 – 227 м2.

Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть сауна, детский бассейн, хаммам, круглосуточная охрана.

Преимущества
  • Уникальный архитектурный и интерьерный дизайн.
  • Отличная инвестиционная возможность.
  • Подходит для семей.
  • Близость к общественному транспорту
  • Близость к центру города - около 30 минут.
  • Близость к торговым центрам, больницам, школам и университетам.
  • 5 км от выставки Tuyap .
  • Безопасное и комфортное место для иностранцев для проживания.
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Эсеньюрт, развивающемся районе, привлекательном для инвесторов. Легкий доступ к большинству важных мест в городе: к торговым центрам, аэропортам, центру города, больницам, университетам и школам.

  • 1 минута до новой станции метро
  • 1 минута до крупнейшего торгового центра
  • 3 минуты до ближайшей больницы
  • 5 минут до шоссе E5
  • 5 минут до шоссе TEM
  • 20 минут до международного аэропорта имени Ататюрка
  • 30 минут до Третьего аэропорта Стамбула.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 117,545
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