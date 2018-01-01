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Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 231,400
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Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, Турция
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О комплексе

В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированные в формате вилл и особняков. На каждом этаже по 2 апартамента. Есть возможность выбрать квартиры с разными планировками: с 1-4 спальнями, с частными садами, балконами или террасами.

Жилой комплекс - часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности - различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 231,400
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с отелем и зонами отдыха рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются различные апартаменты с помещениями для хранения.

Резиденция состоит из 4 зданий (2 офисных, 1 многоквартирное и отель) и располагает лифтами, террасой на 10 этаже, рабочими зонами, баром на крыше, кинотеатром под открытым небом, открытым тренажерным залом и студией йоги, зонами отдыха и беседками, зонами барбекю, консьерж-сервисом, круглосуточной охраной, гаражом и парковкой.

Окончание строительства - сентябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Высокие потолки (2,8 метров)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро. В радиусе 5 км вы найдете школы, университеты, больницы, торговые и развлекательные центры.

  • Автомагистраль ТЕМ - 2 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 7 км
  • Аэропорт Стамбула - 31 км
Жилой комплекс Готовый Жилой Комплекс класса люкс в Махмутлар
Махмутлар центр, Турция

Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Готовый проект находится в районе Махмутлар состоящий из 54 квартир планировок 1+1 и 2+1.
Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома.
Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
Жилой квартал Жилой комплекс класса люкс - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Вся необходимая инфраструктура - в пешей доступности, в 1800 метрах от пляжа, в 1300 метрах от центра города Махмутлар, в 25 км от международного аэропорта Алания-Газипаша и всего в 25 км от центра города Алания. Жилой комплекс состоит из двух 12-этажных блоков, включающих в общей сложности 144 апартамента.  •Квартиры 1+1, площадью от 51 кв. м•Квартиры 2+1, площадью 70 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 2+1, площадью от 100 до 105 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 3+1, площадью от 112 до 123 кв. м•Двухуровневые апартаменты (дуплексы) 4+1, площадью 149 кв. м Открытый бассейн Закрытый подогреваемый бассейн Парная Хамам Массажные кабинеты Тренажерный зал (фитнес) Релакс-зона СПА Кинотеатр Кафетерий и мини-бар Бар у бассейна Детская комната Детская игровая площадка Мини-клуб Электрогенератор Бесплатный WIFI на всей территории ЖК Система видеонаблюдения Услуги смотрителя комплекса Бесплатный трансфер до пляжа и обратно несколько раз в день.
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