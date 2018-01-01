Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 231,400
1 / 8
О комплексе
В жилом комплексе малоэтажные апартаменты с видом на море, спроектированные в формате вилл и особняков. На каждом этаже по 2 апартамента. Есть возможность выбрать квартиры с разными планировками: с 1-4 спальнями, с частными садами, балконами или террасами.
Жилой комплекс - часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.Удобства и оснащение в доме Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть. Расположение и объекты поблизости
Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.
В пешей доступности - различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.
На автомобиле:
- ТЦ Мармара Парк — 15 мин
- Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
- Шоссе E5 — 11 мин
- Нишанташи — 40 мин
- Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы