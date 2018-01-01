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Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 632,400
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Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс состоит из 55 зданий с квартирами с 3-4 спальнями и 22 вилл с 4-6 спальнями. Все апартаменты с просторными комнатами и большими балконами. Вокруг домов - озелененные участки с местами для отдыха.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 632,400
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Distance Chart:

West Istanbul Marina: Direct Access

Marina Mall: Direct Access

Marina Beach: Direct Access

Ambarlı Seabus Pier: Direct Access

Torium Mall: 5 Min

Marmara Park Mall: 5 Min

Pelican Mall: 15 Min

Akbatı Mall: 15 Min

Mall of Istanbul: 25 Min

Haramidere Connection Way: 5 Min

E-5 Highway: 10 Min

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