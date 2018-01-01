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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 595,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект состоит из двух частей:

1) Жилые здания средней высоты: 17 корпусов, 491 апартамент с 2-4 спальнями.

2) Высокая башня: 43 этажа, 547 апартаментов с 1-2 спальнями.

Также, рядом есть сад площадью 25 000 м2, озеро и водные объекты общей площадью 6 000 м2.

Удобства и оснащение в доме

В проекте также есть: различные площадки для спортивных игр, сауна, парная, хаммам, конференц-залы, гостиничный сервис, система "умный дом", охрана 24/7.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится недалеко от нескольких достопримечательностей. Мечеть Чамлыджа - самая большая мечеть в Европе и Турции. Телебашня Чамлыджа - самая высокая в Стамбуле. Включает множество ресторанов и кафе с видом на море.

Рядом с комплексом находятся транспортные пути: шоссе Shela, E80, E5, станция метро M5.

Расстояние до других значимых объектов:

  • Босфор - 5 км
  • Мост мучеников 15 июля - 7,5 км
  • Район Ускюдар - 8 км
  • Больница - 1км
  • Школы - 200 м
  • Торговый центр - 1,5 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на сад и озеро, недалеко от телебашни Чамлыджа, Умрание, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 595,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Почему данный проект ACRADIA VIEW уникален? На это есть 5 причин:

  • 1. Виллы ARCADIA VIEW расположены в самом сердце живописной Аланьи, где Вы почувствуете себя как в раю. Так как здесь бесподобное сочетание изумительных видов на Средиземное море и могучую гору Торос, а широта обзора простирается от знаменитого пляжа Клеопатры до города Газипаша. А сама Алания дарит Вам 300 дней солнца, нескончаемого потока витамина Д и счастья!
  • 2. Роскошь и неповторимый дизайн вилл позволят Вам почувствовать себя Королем мира. Сходить в сауну, искупаться в собственном бассейне, а после выпить чашку турецкого кофе на террасе – Великолепно!
  • 3. При строительстве используются только высоко-качественные материалы, что позволит сохранить уют и безопасность на долгие годы. Обеспечены системы -«Умный дом», Sound System, Satellite, Security.
  • 4. Открытый панорамный вид на лазурное море, весь город и гордость Алании — крепость Кале.
  • 5. ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Детальная информация:

3 безупречные виллы площадью 282 м2 будут оснащены системой «Умный дом» и подогревом пола. Общая территория составит 1394 м2.
К сдаче виллы будут представлены в полной чистовой отделке, с готовым дизайном. Если Вы покупаете дом на стадии строительства, то можно обсудить планировку и дизайн в деталях и внести изменения по вашему вкусу. Другой вариант — воспользоваться готовым шоурумом от нашей компании, где всё уже продумано до мелочей.

Планировка:

  • 1 гостиная американского типа, соединенная с кухней
  • 4 спальни
  • 3 ванные комнаты

При каждой вилле будет

  • Бассейн с подогревом и автоматическим тентом
  • Зона отдыха с шезлонгами
  • Зеленый сад
  • Терраса
  • Отдельные камеры видеонаблюдения
  • Внешнее светодиодное освещение
  • Лифт
  • Гараж

Кроме того, собственники вилл могут использовать собственную инфраструктуру, которая будет укомплектована в каждой вилле на нулевом этаже:

  • Фитнес-зал
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Лифт
  • Система видеонаблюдения
  • Wi-Fi
  • Центральная спутниковая система
Жилой комплекс Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,5 до 179 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс Новый ЖК со всеми удобствами в деловом районе Кагытхане
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Кягытхане.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1. Площадь апартаментов от 80,59 до 112,96 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
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