Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
О комплексе
Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт.
Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.
Есть возможность получить скидку до 10%.
Варианты вилл:
- Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000
- Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000
Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.Расположение и объекты поблизости
Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.
В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.
На автомобиле:
- ТЦ Мармара Парк — 15 мин
- Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
- Шоссе E5 — 11 мин
- Нишанташи — 40 мин
- Площадь Таксим — 40 мин