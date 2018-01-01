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Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 2,807,200
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Жилой комплекс Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс состоит из вилл с 4-5 спальнями. В домах есть балконы или террасы. Расположены рядом с пристанью для яхт.

Жилой комплекс — часть проекта современной урбанизации, прибрежного городка Стамбула с береговой линией 55 км.

Есть возможность получить скидку до 10%.

Варианты вилл:

  • Смежные: $ 2 480 500 — $ 2 748 000
  • Одноместные: $ 2 730 000 — $ 3 268 000
Удобства и оснащение в доме

Другие удобства в проекте: торговый центр, школа, детский сад, больница, кафе и рестораны с видом на море, сауна, витаминный бар, комната с PlayStation, водные виды спорта, теннисный корт, конный клуб, летний кинотеатр, трансфер каждые 15 минут, мечеть.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится у самого побережья Мраморного моря и в 10 км от будущего нового канала, крупнее Босфора.

В пешей доступности — различные кафе и рестораны с кухней разных стран, аптеки, автобусные остановки.

На автомобиле:

  • ТЦ Мармара Парк — 15 мин
  • Новый аэропорт Стамбула — 50 мин
  • Шоссе E5 — 11 мин
  • Нишанташи — 40 мин
  • Площадь Таксим — 40 мин
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 2,807,200
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Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Deral Group Investment

Алания, Оба
До пляжа : 3.000 м
Этажей: ground + 4
Начало строительства:март 2023
Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024

🌏Инфраструктура комплекса: 
* детский бассейн 
* детская площадка 
* кинотеатр под открытым небом 
* зоны отдыха 
* место для занятия йогой 
* working space 
* библиотека 
* бильярд 
* настольный теннис 
* закрытый бассейн 
* турецкая баня 
* сауна 
* соляная комната 
* паровая 
* джакузи 
* зона отдыха 
* тренажёрныйл зал 
* детская игровая комната 
* кафе 
* открытый бассейн (700 м²), джакузи

👍Особенности комплекса:
-шатл до моря
-огороженная территория
-закрытая парковка ( 252 парковочных места )
-Wi-Fi
-спутниковое TV
-подстветка территории и фасадов
-электрогенератор

🏡Апартаменты:
1+1 - 51m2 от 184.000€

2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€

3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€

Комплектация апартаментов: 
👉входная стальная дверь, видеодомофон
👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах
👉встроенный шкаф в коридоре
👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина )
👉кондиционер в каждой комнате
👉подогрев полов в ванной комнате
👉душевые кабины
👉сантехника
👉электрический водонагреватель

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Первоначальный взнос -50%
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