  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция

Сарыер, Турция
от € 617,800
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
1 / 4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов:

  • круглосуточная охрана
  • система видеонаблюдения
  • консьерж
  • спортзал
  • Спа зона: сауна и паровая
  • открытые детские площадки
  • открытый/закрытый бассейны
  • прогулочные дорожки на территории комплекса
Расположение и объекты поблизости

Расположен в оживленном районе, рядом с необходимыми объектами инфраструктуры: кафе, ресторанами, университетами. Также, можно легко добраться до некоторых мест:

  • стадион Turk Telekom Arena - 1 минута
  • национальный парк Belgrad - 5 минут
  • второй мост через Босфор и несколько станций метро - 5 минут
  • до районов Маслак и Истиние - 5 минут
  • до района Нишанташы - 15 минут
  • до нового аэропорта Стамбула - 25 минут езды
  • частные больницы в пешей доступности (Liv Hospital Vadistanbul - 3 минуты, Acibadem - 13 минут)
  • школьные учреждения от начальной школы до университета (Koc University - 30 минут, Istanbul Technical University - 8 минут)
  • крупные торговые центры с мировыми брендами (Vadistanbul - 2 минуты, Zorlu center - 15 минут, Istinye Park - 10 минут)
Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Новый инвестиционной проект всего в 900 метрах от моря
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Проект премиум-класса с шикарными видами на Аланию, район Тюрклер
Akarca, Турция
Многоквартирный жилой дом Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Rami Cuma Mahallesi, Турция
Жилой квартал Новый инвестиционный проект в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Резиденция Central Locatıon Residance
Мраморноморский регион, Турция
от € 270,274
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от € 617,800
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс A New House From The Developer
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Новый жилой комплекс на этапе строителства в 850 м до Средиземного мира.

Концепция дома по наследству с прероди и жизню в уютном крае города. Демирташ предоставляет свами жителийшие князи, рогош развитую город. Каждай может наи по душе то, что ему близко!

В 250 м от имени народа супермаркет и остановка облаственного транспорта, 400 м от порходита эженелного. Так жезь распологени школа, поликлиника, парк разбитий горной реки спортим и детскими.

На автобусе, породящем мимо логко можно доэхат до центра Алании, Махмутралара, Газипаши идрюгихра. До аэропорт всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная система и инфраструктура города, дае не протекида! Код в доме, смета камера видеонаблум опост.

 
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает большими ухоженными зелеными зонами, кинотеатром под открытым небом, магазинами и кафе, бассейном, тренажерным залом.

Окончание строительства - май 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро, рядом с автомагистралями ТЕМ и Е-5.

  • Станция метро - 50 метров
Жилой комплекс Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом районе, Стамбул, Турция
Goerele Mahallesi, Турция
Застройщик: TRANIO

На территории комплекса вы найдете зеленые зоны площадью 10 000 м2, крытый бассейн, аквапарки, спортивный центр, турецкую баню, детскую площадку, фитнес-центр и студию пилатеса, рестораны, кафе, пекарни, пешеходные дорожки, сауну, парную, спа-зону, супермаркеты, прачечную, аптеки, зоны для отдыха, теннисный корт, отделения банков, услуги консьержа.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Колледж - 450 метров
  • Парк - 1,2 км
  • Автобусная остановка - 1,5 км
  • Торговый центр - 1,5 км
  • Больница - 3,2 км
  • Паромный причал - 3,6 км
  • Ботанический сад - 5 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 6,3 км
  • Маслак - 12 км
  • Таксим/Шишли - 18 км
  • Аэропорт имени Сабихи Гёкчен - 35 км
Realting.com
Перейти