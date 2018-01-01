Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от € 617,800
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О комплексе
Проект состоит из 2 блоков – 142 квартиры + 7 вилл, общей площадью 24500 м2. К услугам жильцов:
- круглосуточная охрана
- система видеонаблюдения
- консьерж
- спортзал
- Спа зона: сауна и паровая
- открытые детские площадки
- открытый/закрытый бассейны
- прогулочные дорожки на территории комплекса
Расположен в оживленном районе, рядом с необходимыми объектами инфраструктуры: кафе, ресторанами, университетами. Также, можно легко добраться до некоторых мест:
- стадион Turk Telekom Arena - 1 минута
- национальный парк Belgrad - 5 минут
- второй мост через Босфор и несколько станций метро - 5 минут
- до районов Маслак и Истиние - 5 минут
- до района Нишанташы - 15 минут
- до нового аэропорта Стамбула - 25 минут езды
- частные больницы в пешей доступности (Liv Hospital Vadistanbul - 3 минуты, Acibadem - 13 минут)
- школьные учреждения от начальной школы до университета (Koc University - 30 минут, Istanbul Technical University - 8 минут)
- крупные торговые центры с мировыми брендами (Vadistanbul - 2 минуты, Zorlu center - 15 минут, Istinye Park - 10 минут)
Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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