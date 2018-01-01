Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция

Kuyucak Koey, Турция

КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ

📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое.

🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости.



ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:

1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения

2 этажа, площадь 190 м2

329 000£-359 000£



2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше

Площадь 60 м2

115 000£-135 000£



3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном

2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад

135 000£-160 000£



💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ:

30% Первоначальный взнос

30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей

40% При получении ключей



🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.