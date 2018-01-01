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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 156,727
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты в стиле минимализм с различными планировками.

Резиденция располагает музыкальной студией, залом для мероприятий и конференц-залом, бассейном, сауной, бильярдной, фитнес-центром, кинотеатром.

Окончание строительства - конец 2022 года.

Преимущества

Высокий арендный потенциал.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из центральных районов города, рядом с мостами.

Ближайший ресторан - 15 минут езды

Ближайший отель - 4 минуты езды

Площадь Таксим - 14 минут езды

Ближайшая аптека - 10 минут езды

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и залами для мероприятий в самом центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 156,727
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Это уникальный экологически чистый проект на продажу в Алании, расположенный в непревзойденном месте, с комфортным проживанием. Эти экологически чистые апартаменты в Аланье, расположенные в уникальном месте в Каргыджаке, находятся всего в нескольких минутах ходьбы от избранных пляжных кафе. Торговый центр находится всего в 300 метрах, а аэропорт Гайпаша-Аланья - всего в 25 км. - Уникальная экологически чистая квартира в Алании. - Низкое энергопотребление. - Красиво устроился на склоне горы. Панели солнечной энергии, технология «умный дом» и экологичные материалы — вот некоторые из особенностей экологически чистой квартиры в Алании. Ежегодная плата за этот современный жилой комплекс низкая, потому что электричество в местах общего пользования будет производиться с помощью панелей солнечной энергии. солнечные панели производят бесплатную горячую воду для вас. Экологически чистая квартира в Алании имеет такие удобства, как бассейн, боулинг, бильярд, настольный теннис… Экологически чистый проект квартиры в Аланье построен по концепции курортного отеля с богатыми возможностями, поэтому его очень легко арендовать на короткий или длительный срок. С 5 блоками и 100 роскошными, экологически чистыми апартаментами в Алании с удобствами, такими как детская игровая площадка, площадка для барбекю, чтобы наслаждаться счастливой жизнью. Сауна и парная Турецкая баня и массаж Настольный теннис и аэрохоккей Детская площадка Витаминное кафе Баскетбольная площадка Футбольное поле Playstation room Камеры видеонаблюдения Парковка Бесплатный беспроводной интернет Закрытый и открытый бассейны      
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Kuyucak Koey, Турция

КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ

📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое.

🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости. 
 
ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:

1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения 
2 этажа, площадь 190 м2 
329 000£-359 000£ 
 
2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше 
Площадь 60 м2 
115 000£-135 000£ 
 
3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном 
2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад 
135 000£-160 000£ 
 
💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ: 
30% Первоначальный взнос 
30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей 
40% При получении ключей 
 
🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.
Жилой комплекс Luxury Project in İstanbul Anatolian Side
Мраморноморский регион, Турция
от € 365,236
62–256 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Property Advisor Turkey

✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨

О ПРОЕКТЕ

- Единственный в своем роде проект, сочетающий современную роскошь будущего с удобствами и красотой природы.
15 000 м2 Парк в рамках проекта

- Этот проект состоит из 8 блоков с 15 этажами на блок
- Все единицы имеют персональные балконы
- Просмотр вариантов: Город - Гата Форест - Башня Камлика - Босфор - Парк
- Дата доставки: декабрь 2024

РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Acibadem, Üsküdar.
- Центр города азиатско-анатолийской стороны
- 5 минут до 15 июля Мученический мост
- 10 минут до района Багдат Каддези / Кадикой
- Расположен между торговыми центрами Эмаар и Акасья
- Рядом с шоссе E5
- 3 минуты до ближайшей станции метро

*ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ СВОИ ПЛАТЕЖИ В РОССИИ*

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