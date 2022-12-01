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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция

Гюнгёрен, Турция
от € 539,000
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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, искусственным озером, беговой дорожкой и зоной для занятий йогой, спортивными площадками, крытым и открытым бассейнами, кинотеатром под открытым небом

Окончание строительства - октябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника и мебель
  • 2 кондиционера
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с автобусными остановками, торговыми центрами, школой, детским садом, центром города.

  • Район Сисли - 20 минут
  • Ближайший университет - 4 минуты
  • Ближайший торговый центр - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Гюнгёрен, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
от € 539,000
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Сдача в: 2024
Застройщик: Premium Real Estate NSM

Рады Вам представить новую резиденцию со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние всего 150 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой три шестнадцатиэтажных здания с закрытой территорией и с отличной множественной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

  • Дата начала строительства — 01.12.2022
  • Дата окончания строительства — 30.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 53 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 80 м2
  • Четырёхкомнатные квартиры 3+1, площадью 117 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Аквапарк
  • Бар у бассейн
  • Кафе/ресторан
  • Кинотеатр
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Теннисный корт
  • Детская игровая площадка
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Прогулочные дорожки
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор

 

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
Жилой комплекс Zera Panorama 2
Махмутлар центр, Турция
от € 175,000
38 м² 1 квартира
Сдача в: 2021
Застройщик: Zera Homes

Новые апартаменты в Махмутларе на любой вкус, с отличной локацией, по очень привлекательным ценам. Махмутлар пользуется все большей популярностью у иностранных покупателей турецкой недвижимости, тех кто намерен жить комфортно, но в то же время вдали от городской суеты и бешеного трафика. Хотим Вам представить наш новый, отличный проект в центре района Махмутлар в элитном жилом комплексе Zera Panorama 2, расположенный в прекрасном живописном месте, всего в 450 метрах от Средиземного моря. Высокое качество строительства и отделки, шикарная современная инфраструктура комплекса, в доступности все городские удобства для комфортной жизни и отдыха, большое количество магазинов и супермаркетов, кафе и ресторанов, зелёных парков, фонтанов и детских площадок.

Недалеко находится почта, банки, школа, больница, два раза в неделю приезжает большой базар, с очень низкими ценами, но высочайшим качеством фермерской продукции. Имеется так же центр русской культуры, где вы и ваши дети найдут себе занятия по интересам. А шикарная набережная Махмутлара, заслуженно пользуется любовью и популярностью у всех жителей и гостей курорта.

Сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести квартиру вашей мечты в Турции, в рассрочку на 12 месяцев, оплатив первоначальный взнос - всего 30% от стоимости квартиры, а остальные взносы, делать в течение 12 месяцев. Дата начала строительства комплекса 01.07.2020, а дата окончания 01.08.2021.

Шикарный проект Zera Panorama 2, будет состоять из одного 5-ти этажного здания и занимать территорию 650 кв.м. В доме будут находиться в общей сложности 21 квартир различного метража и планировки на любой вкус. Предлагаются апартаменты с различными планировками, площадью от 37,5 кв. метров до 161 кв.метров.

Уютные квартиры 1+1: от 37,5 кв.м до 63 кв.м.

Просторные квартиры 2+1: от 87 кв.м до 126 кв.м.

Шикарные дуплексы 2+1: от 87 кв.м до 111 кв.м.

Дуплексы 3+1: от 117 кв.м до 161 кв.м.

Все апартаменты располагают кухней открытого плана, совмещённой с гостиной, спальнями от одной и до трёх, в зависимости от метража, санузлом или несколькими, балконами и террасами. И будут оснащены всем необходимым оборудованием, самого высокого качества. В кухонной зоне будут установлены высококачественные гарнитуры, с поверхностью из натурального камня, установлена вся самая современная сантехника, в санузлах душевые кабины и зеркала, а так же водонагреватель. Оригинальные подвесные потолки и точечные светильники, будут смонтированы во всех квартирах комплекса. Полы во всех квартирах будут выполнены из натуральных материалов, гранитной и керамической плитки, а так же ламината. Панорамные окна пвх с двойным остеклением, стальные входные двери, стильные межкомнатные, т.е в стоимость входит полная чистовая отделка и описанное оснащение квартиры. Из всех квартир с просторных балконов и террас, открываются красивые виды на горы, море и окрестности.

Будущим владельцам, останется только выбрать текстиль, мебель и предметы домашней утвари. А в этом вам могут помочь менеджеры по постпродажному сервису нашей компании. А так же, помочь заказать трансфер из аэропорта и в аэропорт, застраховать вашу квартиру и вас, оформить вам медицинскую страховку. https://www.zerahomes.com/ru/uslugi

Отдельно стоит описать инфраструктуру комплекса. Здесь всё создано для вашего комфорта, безопасности и удовольствия. На зелёной ухоженной территории расположен большой плавательный бассейн с зонтиками и шезлонгами, детский бассейн, зона барбекю и отдыха. В здании комплекса будет расположен фитнес-зал, а так же сауна.

Поторопитесь приобрести эти апартаменты в Турции, по самым низким ценам, на этапе строительства, а наша компания с удовольствием вам в этом поможет. Вы останетесь довольны выбором.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы в любое время к Вашим услугам!

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Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2023

Жилой комплекс в самом центре Алании в 150 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра. Состоит из одного шести этажного комплекса с хорошей инфраструктурой. На первом этаже будут магазины. Так же есть открытый бассейн. В комплексе представлены квартиры планировкой от 1+0  до 2+1. В стоимость апартаментов входить мебель и бытовая техника. Высокая доходность от сдачи в аренду.

Проект расположен на одной из самых оживленных улиц Алании, вблизи от торговых центров, банковских и государственных учреждений, больниц и поликлиник, налоговой инспекции, кадастрового управления, бизнес-центров и других социально значимых объектов.

Кроме того в непосредственной близости также расположены: рыбный и овощной рынок, остановки общественного транспорта и автовокзал.

Данная улица является одной из самых популярных улиц Алании среди местных жителей и иностранцев, на ней разместилось множество апарт-отелей, кафе, ресторанов, различных продуктовых магазинов.

Окончание проекта в июле 2023 года. 

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