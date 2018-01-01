Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с развитой инфраструктурой, в одном из старейших и крупнейших районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от € 592,282
1 / 14
О комплексе
Предлагаются апартаменты с видом на Белградский лес, садами на крыше и большими террасами.
Резиденция располагает ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной, крытыми и открытыми бассейнами, турецкими банями, джакузи, массажными кабинетами, кафе и ресторанами, кинотеатром на открытом воздухе.
Окончание строительства - 2024 год.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в деловом районе с банками, бизнес-центрами и небоскребами, рядом с торговыми центрами, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.
- Торговый центр - 4 минуты
- Университет - 7 минут
- Босфор - 7 минут
- Парк - 5 минут
- Белградский лес - 8 минут
- Новый аэропорт Стамбул - 25 минут
- Автомагистраль Е-5 - 10 минут
- Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы