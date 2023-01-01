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Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 300,600
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Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова.

Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - первый квартал 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 15 минутах езды от международного аэропорта, в пешей доступности от станции метро, рядом с торговыми центрами, университетами и больницами.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 300,600
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