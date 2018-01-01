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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 206,000
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Новый жилой комплекс с разными вариантами квартир: двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные.

Кроме апартаментов, в проекте есть детские игровые площадки, крытая и открытая автостоянка, открытый бассейн, турецкая баня, сауна, кафетерий, фитнес-центр, круглосуточная охрана.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря своему центральному расположению можно легко добраться до многих супермаркетов, торговых центров, школ, больниц, станций метро: Esenkent, Hastane/Adliye, Gülsuyu, Cevizli, Atalar.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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