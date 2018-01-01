Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и фитнес-центром, Стамбул, Турция

Каргыджак, Турция

Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс в Районе Каргыджак класса люкс. В комплексе 11 блоков из них 4 многоквартирных и 7 вилл с таунхаусами. Богатая инфраструктура комплекса: шатл бас до моря, открытый/закрытый бассейн, открытая/закрытая парковка, центральное спутниковое телевидение, детская площадка, закрытая детская игровая, хамам, сауна, фитнес зал, кинотеатр, соляная комната, комната отдыха.

Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, межкомнатными и входными дверями, сантехникой.

Район Каргыджак находится в 14 км от центра Алании. Расстояние от моря 2200 метров.