Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция

Каргыджак, Турция

Сдача в: 2024

Компания Elka Homes рада представить роскошный проект в районе Каргыдджак всего в 300 метрах от моря у подножия Таврских гор, в окружении соснового леса.

В жилом комплексе будет всего 38 апартаментов разной планировки: 6 лофт квартир площадью от 77 м2, 24 квартиры 1+1 площадью 50 м2, 6 квартир 2+1 дуплекс площадью 93 м2, 2 квартиры 3+1 площадью 106 м2.



Общая площадь застройки: 3943 м2

Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый/крытый бассейн, сауна, хамам, массажный кабинет, бильярд, фитнес, настольный теннис, детская игровая площадка, комната отдыха.

Дата окончания строительства январь 2024 года. Доступна беспроцентная рассрочка до окончания строительства.