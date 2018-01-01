Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 231,300
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О комплексе
Предлагаются качественные квартиры с различными планировками.
Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады.
Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе.
Окончание строительства - июнь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта.
- Станция метробуса - 20 м
- Частная клиника - 10 м
- Ближайший университет Арель - 50 м
- Университет Айдын - 200 м
- Торговый центр - 250 м
- Олимпийский бассейн - 100 м
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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