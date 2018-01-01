  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 231,300
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
1 / 2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются качественные квартиры с различными планировками.

Апартаменты на верхнем этаже имеют террасы на крыше, а квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает бассейнами, детскими площадками, зелеными зонами, детским клубом и кафе.

Окончание строительства - июнь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью Е5 и национальным парком, отелями, больницами, университетами и торговыми центрами, в двух минутах ходьбы от станции метробуса, в 35 минутах от аэропорта.

  • Станция метробуса - 20 м
  • Частная клиника - 10 м
  • Ближайший университет Арель - 50 м
  • Университет Айдын - 200 м
  • Торговый центр - 250 м
  • Олимпийский бассейн - 100 м
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Жилой квартал Fabulous project in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Стильный ЖК в азиатской части Стамбула
Кадыкёй, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты с балконами, 400 метров до моря, Картал, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
Аланья, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 231,300
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Апартаменты с двумя спальнями в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Махмутлар расположен вдали от движения и городского траффика. Апартаменты Ipek Residence находятся в 15 минутах езды до центра Алании и в 100 метрах от вторничного базара Махмутлара. Расстояние до моря составляет 150 метров. Ipek Residence представляет собой 5-этажное здание, состоящее из 10 квартир. Наша квартира расположена на 4 этаже и имеет площадь 145 квадратных метров.   
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных областей на европейской стороне города на двух континентах. Он находится в жизненно важном месте, в окружении ряда наиболее значительных образовательных, медицинских и коммерческих центров в Стамбуле. Жилой комплекс находится в центральной точке, прилегающей к основным транспортным и коммуникационным линиям. Для более престижного и частного образа жизни, квартиры роскошно оформлены и внимание уделяется деталям. Конкурентные цены с титульным документом, готовым к доставке, соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Жилой комплекс Комплекс класса люкс с инфраструктурой 5 *
Каргыджак, Турция
Сдача в: 2024

Компания Elka Homes рада представить роскошный проект в районе Каргыдджак всего в 300 метрах от моря у подножия Таврских гор, в окружении соснового леса.

В жилом комплексе будет всего 38 апартаментов разной планировки:  6 лофт квартир площадью от 77 м2, 24 квартиры 1+1 площадью 50 м2,  6 квартир 2+1 дуплекс площадью  93 м2, 2 квартиры 3+1 площадью 106 м2.
 

Общая площадь застройки: 3943 м2
Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый/крытый бассейн, сауна, хамам, массажный кабинет, бильярд, фитнес, настольный теннис, детская игровая площадка, комната отдыха.

Дата окончания строительства январь 2024 года. Доступна беспроцентная рассрочка до окончания строительства.

Realting.com
Перейти