Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 685,000
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О комплексе
Предлагаются квартиры с различными планировками.
Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в 5 минутах от автомагистралей TEM и E5 и в 20 минутах от аэропорта.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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