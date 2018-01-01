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Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,289,900
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Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
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О комплексе

Премиальный жилой комплекс в историческом районе на азиатском берегу Босфора. С берега открывается вид на Девичью башню и мечеть Султанахмет.

ЖК состоит из 12 блоков не более 5 этажей каждый. В комплексе нет маленьких квартир, вся инфраструктура спроектирована с премиальным комфортом.

Типы апартаментов - стандартные квартиры и дуплексы с 2-5 спальнями. В апартаментах есть террасы или французские балконы

Строительством занимается опытный девелопер со стажем более 65 лет и множеством международных наград.

Удобства и оснащение в доме

В комплексе также есть кафе, места для загара и благоустроенный собственный парк с прудами, дорожками, террасами и водопадами. В центре парка — трёхсотлетняя калабрийская сосна, местная достопримечательность.

Расположение и объекты поблизости

В Ускюдаре сохранились древние дворцы, фонтаны и площади. В этом районе запрещена высотная и плотная застройка. Ускюдар — любимый район местных состоятельных семей.

  • Набережная Босфора с кафе, ресторанами, причалами, парком — 2 км.
  • До первого Босфорского моста 5 км.
  • Автобусная остановка — 50 м.
  • Станция метро — 3,7 км.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс в историческом районе, с видом на Босфор и мечеть, Ускюдар, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,289,900
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с больницами, школами, автобусными остановками и станциями метро.
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бахчелиэвлер.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 150 до 197 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Компания StayProperty предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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