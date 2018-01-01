Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от € 860,000
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О комплексе
Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула.
В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местами отдыха, кинотеатр на открытом воздухе, кафе, теннисная и баскетбольная площадки, детский сад, магазины.
В жилом комплексе представлены различные варианты апартаментов с просторными балконами и 1-4 спальнями, площадью от 46 м2 до 200 м2.Расположение и объекты поблизости
Расположен в Азиатской части Стамбула рядом с метро, кафе, ресторанами, магазинами.
- Дорога TEM: 4 км
- Дорога E-5: 7 км
- Мост Мучеников 15 июля: 11 км
- Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Местонахождение новостройки
Умрание, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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