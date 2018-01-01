Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция

Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула.

В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местами отдыха, кинотеатр на открытом воздухе, кафе, теннисная и баскетбольная площадки, детский сад, магазины.

В жилом комплексе представлены различные варианты апартаментов с просторными балконами и 1-4 спальнями, площадью от 46 м2 до 200 м2.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в Азиатской части Стамбула рядом с метро, кафе, ресторанами, магазинами.