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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция

Умрание, Турция
от € 860,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс спроектирован как небольшой город с привилегированный расположением - рядом с новым Международным финансовым центром, в одном из самых динамичных районов Азиатской части Стамбула.

В проекте есть малоэтажные жилые здания, большой городской парк с прогулочными дорожками и местами отдыха, кинотеатр на открытом воздухе, кафе, теннисная и баскетбольная площадки, детский сад, магазины.

В жилом комплексе представлены различные варианты апартаментов с просторными балконами и 1-4 спальнями, площадью от 46 м2 до 200 м2.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в Азиатской части Стамбула рядом с метро, кафе, ресторанами, магазинами.

  • Дорога TEM: 4 км
  • Дорога E-5: 7 км
  • Мост Мучеников 15 июля: 11 км
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха: 15 км.
Местонахождение новостройки
Умрание, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
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В одном из самых престижных районов Алании Оба началась стройка нового масштабного комплекса в окружении садов. Проект отличается особенной архитектурной концепцией и планированием зон отдыха во дворе, максимум территории отведено для бассейнов 3825 M².

Комплекс находится, близко к центру города и базовой инфраструктуре. Район Оба стремительно развивается и застраивается в последние годы. Комплекс находится на закрытой территории с собственной инфраструктурой. Это идеальное место для жизни с детьми и комфортного отдыха у моря.

Проект будет состоять из 7 блоков, 5 этажей в общей сложности 268 квартир. Участок: 17800 м2

1+1 (50м2-110м2), 2+1 (85м2-135м2), 3+1 (115-145м2), 4+1 (146м2), дуплексы с собственными выходами на бассейн и террасой, а также варианты квартир с джакузи.

Расстояние до моря составит 2600 м, для удобства жителей данного ЖК предусмотрен трансфер до моря, который будет курсировать-каждые 2 часа.
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Жилой комплекс Apartments in the Residence
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Авсаллар на карт находиця в 35 км от Алании. Растояние до междуного аэропора Антали 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристические издания Авсаллар за роскошных песчаных князей, бекрайние хойние леса и мягкий климат. Кругый год в Асалларе отдыхают люди с всёх уголков земной площади.

Погода в Авсалларе летом + 30o С в седнеме и + 15 о С зимой.

 

Жилы комплексы Авсаллар занимают большууй прощадь и почти всют сирокую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхат круглий год. В Авсальларе находятся супермаркеты, обще и мишны лавки, эженедельно перходжы ринки, сервисы арен. На фермерском рынке вы должны быть уверены, что они не могут быть в восторге от останков.

 

Через Авсаллар проходьят автобусы в народных центра Алани и Манавгата. Там вам будут порговы центры, кинотеатр, булинг, ночные клубы и изысканы рестораны с роскошными. Автобусные законы, как правило, как на народ, так и на основны улица Авсаллара. Для видёва клубы такси – достаточно нажать кнопку вьёт вашего дома.

 

Район Авсаллар видбеинье люди и воследователи экологически чистой журнални. Квартиры в живых комплексах Авсалара ползутся видсоким спросом храдов и ророшо садду.

 

Жилой комплекс будет состоянть из 2 клоков на 5 и 7 этажей. Достопны квадратиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, Весего 50 квартир. Два вида блока объединены обчей територий и инфраструктурной.

 

Для Житей и гостей резиденции Eden Garden на территории доткории: открыты и крэт. Автопарковка на территории, территория охраная охраная, с крогосуточным видеонан.

Накало строителства – декабрь 2021 год.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 год.

 

Купите квартиру в Алании просто как Никогда. Кварталы на этапе строителства доступна княжество с беспроцентной расстрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначий завод 30%, остаточная сумма вносицяемми дэб.

 

Кроме князей и хойны лесов, в Авсалларе доступны активны виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, славы по горным реке, погениг с аквалгот.

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