Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

-Если вы ищете квартиру в Алании, которая находится на динамичном проспекте и недалеко от моря, эта квартира вам подойдет. Это 2 + 1, 125 м2, с отдельной большой кухней, большим застекленным балконом, гостиной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Из всех окон квартиры видно море. Как насчет того, чтобы насладиться видом на море, пока вы пьете кофе? А еще есть бассейн, рядом с которым можно искупаться или позагорать. Квартира с видом на море в Алании, Тосмур, всего в 150 метрах от пляжаТеперь пора поговорить о местонахождении здания. Эта квартира находится в районе Тосмур рядом с Димривером и всего в 150 метрах от моря. Тосмур - известный район в Аланье с пляжем и магазинами для иностранных жителей. Дойти до пляжа можно за десять минут пешком. А еще вокруг здания есть рынки, рестораны и кафе. За пять минут вы можете добраться до автобусной остановки, сесть в автобус и ехать куда хотите. Будьте уверены, прогулка по реке Дим будет такой расслабляющей и приятной по утрам. Если вы хотите выйти на городскую площадь, это займет всего 15 минут. Квартира расположена на 7 этаже 10 этажного дома. Почему стоит покупать эту квартиру в Алании, Тосмур?-Полная мебель и кухонная техника включены в стоимость. -Рядом с пляжем -Вид на море с балкона В результате мы, безусловно, рекомендуем вам купить эту квартиру, чтобы хорошо жить в Алании. Вы никогда не пожалеете!