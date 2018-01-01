  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 2,573,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
1 / 10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, фитнес-центром и студией пилатеса.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в центре европейской части Стамбула, рядом со станцией метро.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые видовые апартаменты в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в масштабном проекте - район Окурджалар
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новые аппартаменты в элитном районе Кестель
Akarca, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Паяллар
Akarca, Турция
Резиденция Luxury And Riverside Residences In Kağıthane
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,013,529
Вы просматриваете
Жилой комплекс Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 2,573,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Полностью меблированная квартира с двумя спальнями в Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
-Если вы ищете квартиру в Алании, которая находится на динамичном проспекте и недалеко от моря, эта квартира вам подойдет. Это 2 + 1, 125 м2, с отдельной большой кухней, большим застекленным балконом, гостиной, двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Из всех окон квартиры видно море. Как насчет того, чтобы насладиться видом на море, пока вы пьете кофе? А еще есть бассейн, рядом с которым можно искупаться или позагорать. Квартира с видом на море в Алании, Тосмур, всего в 150 метрах от пляжаТеперь пора поговорить о местонахождении здания. Эта квартира находится в районе Тосмур рядом с Димривером и всего в 150 метрах от моря. Тосмур - известный район в Аланье с пляжем и магазинами для иностранных жителей. Дойти до пляжа можно за десять минут пешком. А еще вокруг здания есть рынки, рестораны и кафе. За пять минут вы можете добраться до автобусной остановки, сесть в автобус и ехать куда хотите. Будьте уверены, прогулка по реке Дим будет такой расслабляющей и приятной по утрам. Если вы хотите выйти на городскую площадь, это займет всего 15 минут. Квартира расположена на 7 этаже 10 этажного дома. Почему стоит покупать эту квартиру в Алании, Тосмур?-Полная мебель и кухонная техника включены в стоимость. -Рядом с пляжем -Вид на море с балкона   В результате мы, безусловно, рекомендуем вам купить эту квартиру, чтобы хорошо жить в Алании. Вы никогда не пожалеете!
Многоквартирный жилой дом Nobby Suite
Аланья, Турция
от € 124,500
86–162 м² 4 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Nordic Property

Жилой комплекс Nobby Suite

Новый жилой комплекс расположен в самом сердце Аланьи и состоит из 24 квартир. Идеальный вариант для проживания, отдыха или инвестирования!

Расстояние до моря:550m

Преимущества

  • Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property
  • Высота потолков - 2,95 метра
  • Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания, так и отдыха и инвестирования
  • Великолепная локация в самом сердце Аланьи: вся городская инфраструктура и достопримечательности в двух шагах
  • Разработка проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном
  • Широкая инфраструктура на территории, включающая открытый и крытый бассейны, сауну, детскую игровую комнату, тренажерный зал, лобби

Характеристики квартир

Жилой комплекс состоит из одного пятиэтажного жилого блока и 24 квартир. Все квартиры отличаются безукоризненной качественной отделкой, имеют высокие потолки, а планировки грамотно продуманы для функционального использования и комфортного проживания. В стоимость включено:

  • Панорамное остекление. Окна: двойной стеклопакет, алюминиевый профиль
  • Стальные входные двери с тройной степенью защиты
  • Ламинированные межкомнатные двери
  • Покрытие пола: керамическая плитка
  • Покрытие стен: моющаяся краска
  • Кухонный гарнитур: МДФ
  • Гранитная столешница
  • Высококачественная сантехника в санузлах
  • Душевые кабины
  • Проточный электрический водонагреватель

Инфраструктура

Наличие в жилых комплексах объектов инфраструктуры для отдыха и комфортабельного проживания является стандартом качества Nordic Property Construction. В проекте Nobby Suite инфраструктура представлена следующими элементами:

  • Открытый плавательный бассейн
  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Римская парная
  • Крытый бассейн с подогревом
  • Лобби
  • Бильярд
  • Детская игровая комната
  • Генератор
  • Лифт
  • Видео наблюдение 24/7
  • Спутниковое ТВ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с видом на Босфор и город, в резиденции с бассейном и ресторанами, Шишли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются высококачественные апартаменты с видом на Босфор и город.

Проект состоит из трех блоков: отель, который будет готов в ноябре, и 2 жилых здания — блок Б сдан, блок А в начале строительства. Кроме того, в проекте откроются кафе и рестораны.

Почти все квартиры в блоке А - двухкомнатные, и в каждой есть балкон.

Удобства и оснащение в доме

В квартирах есть высококачественная отделка, система «умный дом».

В центре комплекса расположена зеленая площадь с местами для отдыха, магазинами, кафе и площадками для проведения мероприятий.

Преимущества
  • При покупке квартиры от 549 000 - скидка при оплате сразу 25%, при рассрочке максимальная скидка 20%
  • Возможны расчеты в долларах США. Без рисков, связанных с использованием национальной валюты
  • Необязательно находиться на территории Турции и знать турецкий язык
  • Безвизовый въезд в 100+ стран. Включая Гонконг, Таиланд, Бразилию, Японию
  • Возможность получения визы США. Обладатель турецкого гражданства может подать заявку на получение шенгенской визы, визы США или резидентства в ЕС
  • Паспорта на всю семью. Вместе с основным инвестором гражданство одновременно получат супруг(а) и дети до 18 лет
  • Нет необходимости подтверждать происхождение средств или наличие стабильного дохода
  • Необязательно становиться налоговым резидентом
  • Недвижимость можно продать через 3 года, паспорта останутся навсегда
Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Шишли, на европейской стороне города. Это деловой, культурный и торговый центр Стамбула.

За 9 минут на автомобиле можно добраться до деловых кварталов города: Fulya, Esentepe, Cumhuriyet и Левент. Здесь расположены небоскребы и офисные здания с представительствами банков и турецких и международных компаний.

До популярных районов Таксим и Нишанташи, с дорогими торговыми улицами, ресторанами, музеями и галереями, можно доехать на автомобиле за 10 минут.

Вблизи от комплекса находится один из крупнейших торговых центров Европы — Джевахир, до которого можно добраться пешком менее чем за 20 минут.

Прибрежная зона с дворцом Долмабахче, парком Maçka, пристанью Kabataş и стадионом Vodafone находится менее чем в 10 минутах езды на автомобиле от проекта.

До исторического центра Стамбула — района Султанахмет — можно добраться за 17 минут на автомобиле. До международного аэропорта Стамбула — за 30 минут.

Realting.com
Перейти