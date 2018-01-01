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Жилой комплекс Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются двух- и трехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город.

Резиденция состоит из четырех 22-этажных зданий и располагает пятиуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой, в пяти минутах от станции метро, в десяти минутах от станции метробуса, больницы и торгового центра.

Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция
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Кадыкёй, Турция
от € 290,000
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Жилой комплекс Проект жилого комплекса - район Бейликдюзю, Стамбул
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Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,5 до 179 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
Жилой комплекс Жилой Комплекс в центре Алании
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Сдача в: 2024

Проект был задуман, как роскошный автономный жилой курорт прямо в центре города, который будет включать 1, 2 и 3-х спальные апартаменты площадью от 53 до 170 м2, а также обилие услуг и удобств, которые ранее были недоступны в центре Аланьи. Комплекс, который полностью изменит архитектурное видение города, является единственным проектом, призванным добавить ценность городскому центру Аланьи за счет качественного, функционального и стильного облика. Вследствие того, что в Алании не так много земли, это расположение особенно ценно, с видом на море и близко к пляжу. Гарантирует высокую инвестиционную доходность для всех инвесторов и идеальный доход от аренды. Все, что этот яркий, космополитический город может предложить туристам, в том числе магазины, рестораны в элегантном районе порта и знаменитого пляжа Клеопатры, находится в нескольких минутах ходьбы.

В стоимость квартир входят кондиционеры и проточный водонагреватель вод.

Окончание проекта в августе 2024 года.

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