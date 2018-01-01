Жилой комплекс Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция

Аланья, Турция

Сдача в: 2024

Проект был задуман, как роскошный автономный жилой курорт прямо в центре города, который будет включать 1, 2 и 3-х спальные апартаменты площадью от 53 до 170 м2, а также обилие услуг и удобств, которые ранее были недоступны в центре Аланьи. Комплекс, который полностью изменит архитектурное видение города, является единственным проектом, призванным добавить ценность городскому центру Аланьи за счет качественного, функционального и стильного облика. Вследствие того, что в Алании не так много земли, это расположение особенно ценно, с видом на море и близко к пляжу. Гарантирует высокую инвестиционную доходность для всех инвесторов и идеальный доход от аренды. Все, что этот яркий, космополитический город может предложить туристам, в том числе магазины, рестораны в элегантном районе порта и знаменитого пляжа Клеопатры, находится в нескольких минутах ходьбы.

В стоимость квартир входят кондиционеры и проточный водонагреватель вод.

Окончание проекта в августе 2024 года.