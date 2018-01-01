Жилой комплекс Новые апартаменты в высотной резиденции с бассейнами и спа, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от € 290,000
О комплексе
Предлагаются двух- и трехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город.
Резиденция состоит из четырех 22-этажных зданий и располагает пятиуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой, в пяти минутах от станции метро, в десяти минутах от станции метробуса, больницы и торгового центра.
Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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