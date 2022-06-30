Жилой комплекс Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция
Сарыер, Турция
от € 1,953,000
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О комплексе
Жилой комплекс в Тарабье, одном из самых престижных районов Стамбула, в окружении зелени.
В проекте есть 24 дуплекса с садом, 24 дуплекса на крыше, а также частная роскошная вилла.
Также, в жилом комплексе есть бассейны, фитнес-центр, сауна, террасы для загара, студия йоги, детская площадка, баскетбольная площадка, парковка, круглосуточная охрана.Удобства и оснащение в доме
- Система видеонаблюдения
- Система пожаротушения
- Система аварийной сигнализации
- Система "Умный дом"
- Плита, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина и вытяжка
- Видеодомофон
- Кондиционер
Находится недалеко от станции метро и центра города.
Тарабья — тихий район Стамбула в Турции, на европейском берегу Босфора. Помимо исторических памятников, Тарабья известна своими рыбными ресторанами.
Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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