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Жилой комплекс Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция

Сарыер, Турция
от € 1,953,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс в Тарабье, одном из самых престижных районов Стамбула, в окружении зелени.

В проекте есть 24 дуплекса с садом, 24 дуплекса на крыше, а также частная роскошная вилла.

Также, в жилом комплексе есть бассейны, фитнес-центр, сауна, террасы для загара, студия йоги, детская площадка, баскетбольная площадка, парковка, круглосуточная охрана.

Удобства и оснащение в доме
  • Система видеонаблюдения
  • Система пожаротушения
  • Система аварийной сигнализации
  • Система "Умный дом"
  • Плита, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина и вытяжка
  • Видеодомофон
  • Кондиционер
Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от станции метро и центра города.

Тарабья — тихий район Стамбула в Турции, на европейском берегу Босфора. Помимо исторических памятников, Тарабья известна своими рыбными ресторанами.

Местонахождение новостройки
Сарыер, Турция
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Технические характеристики: современные лифты, противопожарная система, центральная спутниковая система, генератор, видеонаблюдение. Особенности апартаментов: бронированные стальные двери 1 класса, домофон с видеосистемой. Система подогрева полов во всей квартире. Первоклассная сантехника, дизайнерский кухонный гарнитур и мебель в ванных комнатах. Алюминиевые роль ставни и двойные стеклопакеты обеспечивают шумоизоляцию во всех комнатах.
Комплект бытовой техники, кондиционеры в каждой комнате и теплые полы в подарок каждому покупателю!

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