Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция

Мерсин, Турция

Сдача в: 2023

ЖК:TECE PANAROMA - это уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, зоной SPA, фитнес залом.

Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Начало строительства: июнь 2021 г.

Окончание строительства: июнь 2023 г.

Стоимость:

2+1 110 кв.м от 66.000€

3+1 130 кв.м от 76.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;

От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина.

Особенности проекта: аквапарк, SPA с сауной, турецкий хаммам, открытый бассейн, закрытый фитнес зал, подземный паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, детский и взрослый бассейны, электрогенератор, дом газифицирован, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.



Для более детальной информации пишите звоните на любой месенджер:

Александр +90 538 541 66 39