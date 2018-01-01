Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от € 565,000
О комплексе
В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей.Расположение и объекты поблизости
Топкапы - один из старейших районов Стамбула.
Жилой комплекс расположен недалеко от школ, больниц, торговых центров, станций метро Davutpaşa и Cevizlibağ.
- 30 минут езды до Босфорского моста
- 7 минут езды до автовокзала Эсенлер
Местонахождение новостройки
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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