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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция

Bahcelievler Mahallesi, Турция
от € 565,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
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О комплексе

В проекте есть жилые апартаменты, бассейны для детей и взрослых, хаммам, сауна, фитнес-центр, спортивные площадки, прогулочные дорожки, беговые дорожки, детские площадки, круглосуточная охрана с видеонаблюдением, парковка на 700 автомобилей.

Расположение и объекты поблизости

Топкапы - один из старейших районов Стамбула.

Жилой комплекс расположен недалеко от школ, больниц, торговых центров, станций метро Davutpaşa и Cevizlibağ.

  • 30 минут езды до Босфорского моста
  • 7 минут езды до автовокзала Эсенлер
Местонахождение новостройки
Bahcelievler Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и спортивными площадками, недалеко от центра города, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от € 565,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Мерсин, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК:TECE PANAROMA - это уникальный комплекс с закрытым паркингом, хаммамом, зоной SPA, фитнес залом.
Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Начало строительства: июнь 2021 г.
Окончание строительства: июнь 2023 г.

Стоимость:
2+1 110 кв.м от 66.000€
3+1 130 кв.м от 76.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;
От застройщика: паркет, чистовая отделка, плитка на кухне и санузлах, кухонный гарнитур и барная стойка, гардероб в прихожей, сантехника и душевая кабина.

Особенности проекта: аквапарк, SPA с сауной, турецкий хаммам, открытый бассейн, закрытый фитнес зал, подземный паркинг, баскетбольная площадка, детская площадка, беседки для барбекю и релакса, детский и взрослый бассейны, электрогенератор, дом газифицирован, тренажерная площадка на свежем воздухе, видеонаблюдение 24/7, охрана 24/7, ландшафтный дизайн территории.


Для более детальной информации пишите звоните на любой месенджер:
Александр +90 538 541 66 39
Жилой комплекс Масштабный проект в районе Авджылар - Стамбул
Akarca, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Авджылар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 132 до 227 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Элитные апартаменты с живописным видом на Босфор, Кандилли, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Новый жилой комплекс в стиле прибрежных вилл с видом на Босфор. В квартирах отделка качества люкс, для каждой квартиры выделена кладовая и места в подземном гараже.

На территории жилого комплекса будут расположены: кафе, зона отдыха, мини-теплицы, сады, уличные камины, открытый и закрытый бассейны, зоны для детей. Также будут общие зоны с оплатой по факту использования: спа, домашний кинотеатр, музыкальная и игровая комнаты, зал для проведения мероприятий, фитнес-зал, площадка для игры в сквош, поля для мини-футбола и мини-баскетбола.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в районе Кандилли, на азиатской стороне города. Это один из старейших районов Стамбула, выходящий на воды Босфора. Кандилли — спокойный, тихий район с несколькими городскими лесами.

  • Автобусная остановка - 350 м
  • Причал Кандилли - 350 м
  • Мост Султана Мехмеда Фатиха - 2,9 км
  • Босфорский мост - 5 км
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