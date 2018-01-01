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Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция

Фатих, Турция
от € 1,843,000
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Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом.

В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кинотеатр на открытом воздухе, химчистка, турецкая баня, парилка, сауна, VIP автосервис, услуги аренды автомобилей.

Установлена инфраструктура "умного дома" и система видеонаблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в центральном районе с легким доступом к локациям по всему Стамбулу. Рядом морской, наземный и общественный транспорт, а также учебные заведения, больницы и торговые центры.

Йедикуле, район, названный в честь семи башен городских стен Стамбула, считается музеем под открытым небом с его старинными греческими домами, крепостью и городскими стенами. Он сохраняет свою ценность как уникальная историческая красота.

Местонахождение новостройки
Фатих, Турция
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Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от € 1,843,000
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Жилой комплекс Стильный Жилой Комплекс в г. Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2024

Современный многоэтажный ЖК строится в одном из самых престижных районов города Газипаша, в окружении фантастических пейзажей. Данный проект находится в 5 км от аэропорта, 2 км от пляжа и 1 км от центра города в окружении Таврских гор. Очень удачное расположение между всеми необходимыми объектами инфраструктуры: школы, городская больница, магазины, банки, торговый и исторический центр, университет. Стильный дизайн фасадов и апартаментов жилого комплекса не оставит равнодушным жителей данного жилого комплекса.
На продажу выставлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1, 3+1, 3+2 дуплекс, 4+1, 4+2 дуплекс, 5+2 дуплекс.

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