Жилой комплекс Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция

Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом.

В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кинотеатр на открытом воздухе, химчистка, турецкая баня, парилка, сауна, VIP автосервис, услуги аренды автомобилей.

Установлена инфраструктура "умного дома" и система видеонаблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в центральном районе с легким доступом к локациям по всему Стамбулу. Рядом морской, наземный и общественный транспорт, а также учебные заведения, больницы и торговые центры.

Йедикуле, район, названный в честь семи башен городских стен Стамбула, считается музеем под открытым небом с его старинными греческими домами, крепостью и городскими стенами. Он сохраняет свою ценность как уникальная историческая красота.