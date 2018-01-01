Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта :
Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров
Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей
Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между
1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD -
2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD -
3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD -
4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD
С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды
Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах.
Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление
Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 )
Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк.
3 минуты от станции метро.
5 минут от высокого пути ТЕА
4 км от главной дороги E5
30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта
Проект обеспечен 24/7 Торговый центр
Крытый и открытый бассейны
тренажерный зал
Сауна и парная
Массажный кабинет
Игровая комната
Конференц-зал
Терраса для встреч и торжеств
Автостоянка для проекта.
Частные балконы для каждой квартиры.
Изолирующие звуки
.Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки
Сады для детских игр
Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев
- Дополнителюны юслуги
- При покупке преддовалая ВНЖ
- Возможен онлайн-показ
- Возможна удалённая селка
- Финансовские показатели Возма рассрочка платежа Срок договарот 2 022 до 2 025 лет
Проект восстановления в области метрополии Стамбула, имено в серидине Бассейновая экспресс-роуд, городская улица.
Особености проэкта:
* Проект на земной участке прощадью 17000 квадратных метров.
* Проект от имени дух башен высотой 26 этажей
* Все на 369 квартир и типов, доступны между
- 1 + 1
- 2 + 1
- 3 + 1
- 4 + 1
Разны размерув, апартам с террасой, зелеными садами и характерными видами
* Проект сопутствующий комитет, стоящий из 87 мегазинов, prenodo, ресторанами и кафе, то есть.
* Сдача проэкта 30 месяцев января ( 2025 г. )
Проект далеко:
• 10 км от аэропорта Ататюрк.
• 3 минуты от станциты метро.
• 5 минут от ШОСЕ ТЕА.
• 4 км от клавной бороги E5.
• 30 минут от нового аэропорт Штамбула.
Услуги проэкта:
• Проект находиця од круглосуточной охраной.
• Торговский цент
• Крытый и открытый бассейны
• спортзал
• Сауна и Парная
• массажный кабинет
• Игровая комната
• Комната Для Переговоров
• Терраса долина посиделок и торжествов
• Автостоянка для проэкта.
• Отделины дальконы ли каждай квартиры.
• Изоляция звуков.
• Футбольны, теннисны и баскетболны прощадки
• Сады летские игр
• Стандартние каракетистики, подходьяще княжество землетрясеньий
План оплаты:
* Оплата наличны или в рассрочку с первоначальным восносом 50% и рассрочка до 18 месяцев