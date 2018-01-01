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Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 190,000
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Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с различными планировками.

Резиденция располагает фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, пешеходными и велосипедными дорожками, сауной, бассейнами, детскими площадками, магазинами, кафе и ресторанами, ухоженной территорией.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с достопримечательностями и всей необходимой инфраструктурой, в 20 минутах от аэропорта, в пешей доступности от парков.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 190,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - район Оба, Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1. Площадь апартаментов от 54 до 166 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, конференц-залами и видом на Босфор в престижном районе Ускюдар, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные элитные апартаменты с живописным видом на Босфор.

Резиденция располагает большой зеленой зоной, крытыми и открытыми бассейнами с водопадами и прудами, зоной отдыха и детскими площадками, стильным кафе, конференц-залами, тренажерным залом, турецкой баней, джакузи.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами и всей необходимой инфраструктурой.

  • Новый аэропорт Стамбула - 42 км
  • Площадь Таксим - 12 км
Жилой комплекс Luxera Towers
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2025
Застройщик: luxera

Проект Luxera Towers расположен на европейской стороне Стамбула, в частности, в центре Basin Express Road, которая известна своей большой инвестиционной ценностью. Особенности проекта : 

Проект строится на земельном участке площадью 17 000 квадратных метров

Проект состоит из двух башен высотой 26 этажей

Всего у нас есть 369 квартир и типов доступны между

1 + 1 66,31 М2 - 87,09 М2 246 065,00 USD - 325 457,00 USD -

2 + 1 100,95 М2 - 137,56 М2 340 688,00 USD - 540 777,00 USD -

3 + 1 181,97 М2 - 243,91 М2 529 284,00 USD - 865 816,00 USD -

4 + 1 293,43 М2 - 298,75 М2 1 009 065,00 USD - 1 083 777,00 USD

С разными размерами, апартаменты с террасой, зеленые сады и отличительные виды

 Проект содержит коммерческий центр, состоящий из 87 магазинов между брендами, ресторанами и кафе, что не доступно во многих проектах.

 Проект Luxera Towers является одним из серии проектов, запущенных Luxera Construction, которая создала ряд проектов в этом регионе, а именно: luxera meydan, luxera bahçelievler, luxera güneşli, люксорное сопротивление

Реализация проекта через 30 месяцев Январь ( 2025 )

Проект Luxera Towers находится далеко: в 10 км от аэропорта Ататюрк.

 3 минуты от станции метро.

5 минут от высокого пути ТЕА

4 км от главной дороги E5

30 минут от нового аэропорта Стамбула. Услуги проекта

Проект обеспечен 24/7 Торговый центр

Крытый и открытый бассейны

тренажерный зал

Сауна и парная

Массажный кабинет

Игровая комната

Конференц-зал

Терраса для встреч и торжеств

Автостоянка для проекта.

Частные балконы для каждой квартиры.

Изолирующие звуки

.Футбольные, теннисные и баскетбольные площадки

Сады для детских игр

Стандартные спецификации, подходящие для землетрясений Оплата наличными или в рассрочку с первоначальным взносом 50% и в рассрочку до 18 месяцев

  • Дополнителюны юслуги
  • При покупке преддовалая ВНЖ
  • Возможен онлайн-показ
  • Возможна удалённая селка
  • Финансовские показатели Возма рассрочка платежа Срок договарот 2 022 до 2 025 лет

    Проект восстановления в области метрополии Стамбула, имено в серидине Бассейновая экспресс-роуд, городская улица.

    Особености проэкта:
    * Проект на земной участке прощадью 17000 квадратных метров.
    * Проект от имени дух башен высотой 26 этажей
    * Все на 369 квартир и типов, доступны между
    - 1 + 1
    - 2 + 1
    - 3 + 1
    - 4 + 1
    Разны размерув, апартам с террасой, зелеными садами и характерными видами

    * Проект сопутствующий комитет, стоящий из 87 мегазинов, prenodo, ресторанами и кафе, то есть.


    * Сдача проэкта 30 месяцев января ( 2025 г. )

    Проект далеко:
    • 10 км от аэропорта Ататюрк.
    • 3 минуты от станциты метро.
    • 5 минут от ШОСЕ ТЕА.
    • 4 км от клавной бороги E5.
    • 30 минут от нового аэропорт Штамбула.

    Услуги проэкта:
    • Проект находиця од круглосуточной охраной.
    • Торговский цент
    • Крытый и открытый бассейны
    • спортзал
    • Сауна и Парная
    • массажный кабинет
    • Игровая комната
    • Комната Для Переговоров
    • Терраса долина посиделок и торжествов
    • Автостоянка для проэкта.
    • Отделины дальконы ли каждай квартиры.
    • Изоляция звуков.
    • Футбольны, теннисны и баскетболны прощадки
    • Сады летские игр
    • Стандартние каракетистики, подходьяще княжество землетрясеньий

    План оплаты:
    * Оплата наличны или в рассрочку с первоначальным восносом 50% и рассрочка до 18 месяцев

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