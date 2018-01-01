Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
О комплексе
Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова.
Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спортивными площадками, детской площадкой.Удобства и оснащение в доме
- Высота потолков три метра
- Окна Rehau
- Сантехника Hans Grohe
- Полы с подогревом
- Скрытое светодиодное освещение во всех комнатах
- Кондиционеры во всех комнатах
Недвижимость находится в 350 метрах от автобусной остановки, в 1,8 км от станции метро, в 2,7 км от торгового центра, в 2,9 км от побережья и гавани, в 3,5 км от больницы, недалеко от университетов, в 13 км от аэропорта.
Район Картал располагается в азиатской части Стамбула. Это динамично развивающийся район города, популярный среди семей. Прибрежная часть Картала славится одним из самых красивых видов на Принцевы острова.