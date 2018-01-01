  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 268,120
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
1 / 7
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова.

Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спортивными площадками, детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков три метра
  • Окна Rehau
  • Сантехника Hans Grohe
  • Полы с подогревом
  • Скрытое светодиодное освещение во всех комнатах
  • Кондиционеры во всех комнатах
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 350 метрах от автобусной остановки, в 1,8 км от станции метро, в 2,7 км от торгового центра, в 2,9 км от побережья и гавани, в 3,5 км от больницы, недалеко от университетов, в 13 км от аэропорта.

Район Картал располагается в азиатской части Стамбула. Это динамично развивающийся район города, популярный среди семей. Прибрежная часть Картала славится одним из самых красивых видов на Принцевы острова.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kucukcekmece residence project
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Инвестиционный проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой комплекс TECE PANAROMA
Мерсин, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новые квартиры в резиденции с бассейном и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 268,120
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой квартал Новые апартаменты с одной спальней в Махмутларe
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
 Компания Basic Apartment рада предложить вам это восхитительное предложение в качестве двухкомнатной квартиры в новом жилом комплексе в Алании, Махмутлар, расположенном недалеко от пляжа, магазинов и центра города.  Махмутлар - новый развивающийся район в Алании, популярный курорт для отдыха и постоянного проживания. В Махмутларе  есть потрясающие галечно-песчаные пляжи, множество ресторанов с многонациональной кухней и пабы.  Эта прекрасная квартира в Алании для продажи находится всего в 150 метрах от пляжа Махмутлара и в нескольких минутах ходьбы от центра района. Этот новый комплекс имеет такие удобства как бассейн, сауна и детский бассейн. Квартиры с очень высококачественной отделкой, полностью оборудованные кухни с гранитной столешницей, красивым конструированным потолком в спальне и мебелью для ванной комнаты. В каждой квартире есть видеодомофон, окна с двойным остеклением. Эта красивая квартира будет продаваться с мебелью и кухонной техникой. Вы не тратите время на покупку мебели.  Качественная электрикаХорошее расположениеПолностью меблированаВысококачественный комплекс 
Жилой комплекс Жилой Комплекс со всеми удобствами в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2024

Жилой комплекс класса люкс со всеми удобствами, расположен в живописном районе Авсаллар, который славится своими песчаными пляжами Инжекум, Фугла и красивой природой.  Расстояние до пляжей составляет 1300 м, до центра Алании 25 км.
В Авсалларе расположены множество кафе, ресторанов, бутиков и лавок с сувенирами и много всего другого, что необходимо для жизни туриста или постоянно проживающего человека.
Комплекс состоит из одного 7-этажного блока, включающего 55 квартир. Из квартир открывается прекрасный вид на море, бассейн и природу. Общая площадь земельного участка – 2883 кв.м.
Жилой комплекс Новые апартаменты на стадии строительства в центре Алании
Аланья, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 127 квадратных метров. Расстояние до моря 580 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Realting.com
Перейти