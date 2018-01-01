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Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 525,600
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Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс включает 133 квартиры - 25 студий, 98 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры с балконами и полностью оборудованы. Социальные объекты и зоны отдыха - тренажерный зал, магазины, социальные клубы, конференц-залы, ресторан, служба уборки, круглосуточное обслуживание, охрана и обслуживание номеров.

Преимущества

Ожидаемый доход от аренды: 5%

Возможность получить турецкое гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. При этом остановка автобуса находится в 650 м.

  • Шишли: 10 мин.
  • Левит: 12 мин.
  • Маслак: 12 мин.
  • Таксим: 10 мин.
  • Акмеркез: 10 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 20 мин.
  • Шоссе D-100-TEM: 3 мин.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 525,600
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Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, фитнес-центром и студией пилатеса.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в центре европейской части Стамбула, рядом со станцией метро.
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< p > LOTUS GARDEN < / p >< p > Этот проект будет завершен в апреле 2022 года < / p >< p > Фасилитаторы этого проекта включают в себя: < / p >< p > - Открытый бассейн < br / >-Внутренний джакузи < br / >-Турецкая баня < br / >-Сауна < br / >-Паровая комната < br / >-Массажная комната < br / >-Gym < br / >-Дети и № 39; детская площадка < br / >-Дети и № 39; игровая комната < br / >-Площадь для барбекю < br / >- Настольный теннис < br / >-Lobby < / p >< p > Расстояние до моря 2,5 км < br / >+ Приливы к морю < / p >< p > Расстояние до центра Алании 5 км < / p >< p > Внутренний дизайн квартиры: < / p >< p > -60 × 120 Гранитные полы < br / >-Лакированные кухонные шкафы < br / >-Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета < br / >-Изолированные окна < br / >- Специально разработанная стальная дверь с глазором < br / >-Специально разработанные лакированные внутренние двери < br / >Душевая кабина из закаленного стекла < br / >-Хилтон санузел < / p >< p > Включает три спальни с площадью 137 м ² и ценой 198000 евро < br / >Двухместные номера площадью 105 м ² и ценой 160000 евро < br / >Трехкомнатные дуплексные номера площадью 180 м ² и ценой 230000 евро < br / >магазины площадью 180 м ² и цена 320 000 евро < / p >< p > ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30% первоначального взноса < / p >
Жилой комплекс Комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2023

Жилой комплекс  расположен в экологически чистом районе Аланьи в городе Газипаша, недалеко от пляжа и центра города, у подножия Таврских гор. Гармони Парк Газипаша - это концепция современного, комфортного, высокофункционального жилья премиум-сегмента. В пешей доступности школы, больница, магазины, кафе, недельный рынок, рыбный рынок, Газипаша Марина и шикарный пляж.
Комплекс находится в 2 км от моря и Газипаша Марина, в 0,5 км от центра города Газипаша и больницы, в 4 км от международного аэропорта.
Проект включает в себя четыре монолитных дома с большим открытым бассейном. Комплекс расположен на территории площадью 4114 м2.   В наличии квартиры в домах А1 и А 2. Планировка квартир начинается от двухкомнатных апартаментов 1+1 общей площадью от 48м2, трехкомнатных апартаментов 2+1 площадью от 64м2 и четырехкомнатных апартаментов 3+1 общей площадью от 125 м2.   
Комплекс будет введен в эксплуатацию в июне 2023 года.

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