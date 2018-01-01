Жилой комплекс Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, фитнес-центром и студией пилатеса.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в центре европейской части Стамбула, рядом со станцией метро.