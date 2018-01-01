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Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 291,585
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Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает:

  • большим бизнес-центром
  • круглосуточной охраной
  • кафе
  • крытым бассейном
  • многофункциональным залом
  • сауной и спа
  • консьержем
  • гаражом
  • cупермаркетом
  • баскетбольной площадкой
  • химчисткой и парикмахерской
Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Пакет мебели (11800 $)
Преимущества

Покупатель имеет право жить 15 дней в году, заранее надо предупредить администрацию отеля.

В отеле есть управляющая компания, поэтому клиенту не надо искать посредников для сдачи в аренду своей недвижимости.

Застройщик ожидает доходность 4–5% (до вычета налогов).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Недалеко от комплекса находятся:

  • станция метро (1 км)
  • автомагистрали ТЕМ и D-100 (3 мин на машине)
  • 2 парка (750 м и 1 км)
  • много автобусных остановок (ближайшая в 18 м)
  • Левент (21 мин на машине)
  • Маслак (23 мин на машине)
  • Нишанташи (15 мин на машине)
  • площадь Таксим (10 мин машине)
  • азиатская часть Стамбула (18 мин на машине)
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 291,585
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- Площадь участка: 27000 кв.м. ² N

- Количество спален: от 1 + 0 до 4 + 1

- Номер единицы: 440

- Номер этажа: 12

- Номер блока: 12

- Диапазон размеров: 41 - 180m²
Жилой комплекс Жилой комплекс в Демирташ
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Образ жизни, о котором вы мечтали!

Представляем вашему вниманию наш новый инвестиционный проект, который предлагает как выгодные инвестиции, так и хорошие возможности для получения вида на жительство и гражданства Турции.
Современный жилой комплекс комфорт-класса, оформленный в современном стиле, станет украшением города и подарит вам новый статус и высокий уровень жизни на берегу теплого Средиземного моря.

Проект расположен на участке площадью 1740 дек.60 м2 в одном из наиболее активно развивающихся районов Алании Демирташ. Всего в 2,7 км от моря.
Комплекс будет состоять из 7-этажного блока, содержащего 40 квартир:
30 квартир 1 +1 площадью 56 м2.
2 квартиры 2+1 площадью 82 м2.
2 квартиры 2+1 площадью 92 м2.
4 дуплекса 2+1, 114 м2, 115 м2. и 122 квадратных метра
2 дуплекса 3 +1 площадью 138 м2. и 140 квадратных метров

В инфраструктуре комплекса продумано все необходимое для комфортного проживания и отдыха. Мы также предоставили трансфер, который доставит вас на собственный оборудованный пляж за считанные минуты.

В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые объекты социальной инфраструктуры - магазины, поликлиника, аптека и т.д.
Демирташ - это район на востоке Алании, расположенный всего в 22 км от аэропорта Газипаша. Этот район окружен красивыми хвойными лесами, множеством фруктовых садов и песчаными пляжами с пологим входом в воду.
Недалеко от этого района находятся руины древнеримского города Седра, каньон Сападере и уникальный дикий пляж, куда черепахи приходят откладывать яйца.
Отличная экология и отсутствие шумных туристических потоков привлекают ценителей спокойной жизни в окружении природы.
Сейчас район очень активно развивается, застроен современными жилыми комплексами и виллами, а социальная инфраструктура района быстро развивается, так как многие новые жилые дома снабжены коммерческими помещениями.

Наш жилой комплекс расположен в районе, открытом для получения долгосрочного вида на жительство.
 

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