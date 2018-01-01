Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция

Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает:

большим бизнес-центром

круглосуточной охраной

кафе

крытым бассейном

многофункциональным залом

сауной и спа

консьержем

гаражом

cупермаркетом

баскетбольной площадкой

химчисткой и парикмахерской

Кондиционеры

Пакет мебели (11800 $)

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Покупатель имеет право жить 15 дней в году, заранее надо предупредить администрацию отеля.

В отеле есть управляющая компания, поэтому клиенту не надо искать посредников для сдачи в аренду своей недвижимости.

Застройщик ожидает доходность 4–5% (до вычета налогов).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Недалеко от комплекса находятся: