Жилой комплекс Новые студии, квартиры и дуплексы под аренду в большой резиденции с бизнес-центром, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 291,585
1 / 9
О комплексе
Предлагаются новые студии и апартаменты с различными планировками в апарт-отеле. Резиденция располагает:
- большим бизнес-центром
- круглосуточной охраной
- кафе
- крытым бассейном
- многофункциональным залом
- сауной и спа
- консьержем
- гаражом
- cупермаркетом
- баскетбольной площадкой
- химчисткой и парикмахерской
- Кондиционеры
- Пакет мебели (11800 $)
Покупатель имеет право жить 15 дней в году, заранее надо предупредить администрацию отеля.
В отеле есть управляющая компания, поэтому клиенту не надо искать посредников для сдачи в аренду своей недвижимости.
Застройщик ожидает доходность 4–5% (до вычета налогов).Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Недалеко от комплекса находятся:
- станция метро (1 км)
- автомагистрали ТЕМ и D-100 (3 мин на машине)
- 2 парка (750 м и 1 км)
- много автобусных остановок (ближайшая в 18 м)
- Левент (21 мин на машине)
- Маслак (23 мин на машине)
- Нишанташи (15 мин на машине)
- площадь Таксим (10 мин машине)
- азиатская часть Стамбула (18 мин на машине)
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы