Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 245,000
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О комплексе
Предлагаются функциональные квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют большой балкон.
Новая высококачественная резиденция располагает кинотеатром, зоной отдыха, фитнес-центром, игровой комнатой, сауной, бассейном.
Окончание строительства - январь 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится:
- рядом с больницами и школами
- в 5 минутах от станции метро
- в 7 минутах от Mall of Istanbul
- в 10 минутах от автомагистрали ТЕМ и торгового центра
- в 15 минутах от олимпийского стадиона
- в 20 минутах от озера Кючюкчекмедже
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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