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Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 245,000
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Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются функциональные квартиры с различными планировками. Каждые апартаменты имеют большой балкон.

Новая высококачественная резиденция располагает кинотеатром, зоной отдыха, фитнес-центром, игровой комнатой, сауной, бассейном.

Окончание строительства - январь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится:

  • рядом с больницами и школами
  • в 5 минутах от станции метро
  • в 7 минутах от Mall of Istanbul
  • в 10 минутах от автомагистрали ТЕМ и торгового центра
  • в 15 минутах от олимпийского стадиона
  • в 20 минутах от озера Кючюкчекмедже
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 245,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Окурджалар
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Окурджалар - Аланья.В жилом комплексе представлены квартиры планировкой 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 75 до 98 квадратных метров.Расстояние до моря 400 метров.Перспективный район Аланьи с большим количеством отелей и развитым туризмом. Жилых комплексов здесь единицы, но это лишь вопрос времени. В Окурджаларе много простых турецких домов, изредка в продаже встречаются готовые квартиры в домах с бассейнами. Новостройки Окурджалара отличаются полной инфраструктурой и сравнительно низкими ценами на квартиры. Район выгодно расположен вблизи нескольких крупных городов: на западе в 28 км на западе Манавгат и в 85 км Анталия с международным аэропортом, в 26 км на восток - Аланья, пляж Клеопатры. Также недалеко Сиде, Белек и другие красивые курорты. До знаменитого пляжа Инжекум 3 км. Вокруг много лесов, красивых уголков природы для отдыха и прогулок.В Окурджаларе есть рестораны, турецкие кафе. Район славится своими выбором торговых центров с бутиками одежды и сувенирами, другими товарами: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Супермаркеты, магазины, аптеки в Окурджаларе есть. По вторникам и четвергам работает турецкий фермерский базар. 
Жилой комплекс Шикарный проект в самом центре Алании близко к морю
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в центре Алании. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 61 до 130 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.В центральной части Аланьи недвижимость имеет самый высокий инвестиционный потенциал и всегда ликвидная. В центре наиболее комфортные условия проживания и отдыха. Здесь самое сердце популярного средиземноморского курорта, и даже вне сезона большой поток туристов. Если говорить об инфраструктуре, то здесь есть все: много магазинов, есть несколько рынков, сетевые супермаркеты, ТРЦ, гипермаркеты, бутики именитых брендов, туристические лавки, салоны, офисы, банки, государственные учреждения. Активно ходит транспорт в любые другие районы. Новая современная недвижимость в центре Аланьи встречается не часто, по всем кварталам плотная застройка. Часто это проекты реновации жилого фонда или устаревших отелей. Дома в центре отличаются компактной территорией, но и на ней представлена курортная инфраструктура, такая как бассейн, сауна, хаммам, зоны отдыха и барбекю. Также есть немногочисленные проекты строительства и новые комплексы на самой крепости, виды открываются роскошные! 
Жилой комплекс Luxury Project in İstanbul Anatolian Side
Мраморноморский регион, Турция
от € 365,236
62–256 м² 4 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: Property Advisor Turkey

✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨

О ПРОЕКТЕ

- Единственный в своем роде проект, сочетающий современную роскошь будущего с удобствами и красотой природы.
15 000 м2 Парк в рамках проекта

- Этот проект состоит из 8 блоков с 15 этажами на блок
- Все единицы имеют персональные балконы
- Просмотр вариантов: Город - Гата Форест - Башня Камлика - Босфор - Парк
- Дата доставки: декабрь 2024

РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Acibadem, Üsküdar.
- Центр города азиатско-анатолийской стороны
- 5 минут до 15 июля Мученический мост
- 10 минут до района Багдат Каддези / Кадикой
- Расположен между торговыми центрами Эмаар и Акасья
- Рядом с шоссе E5
- 3 минуты до ближайшей станции метро

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