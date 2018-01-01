Жилой комплекс Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция

от € 365,236

62–256 м² 4 квартиры

Сдача в: 2024

✨ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЖИЗНЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ✨

О ПРОЕКТЕ

- Единственный в своем роде проект, сочетающий современную роскошь будущего с удобствами и красотой природы.

15 000 м2 Парк в рамках проекта

- Этот проект состоит из 8 блоков с 15 этажами на блок

- Все единицы имеют персональные балконы

- Просмотр вариантов: Город - Гата Форест - Башня Камлика - Босфор - Парк

- Дата доставки: декабрь 2024

РАСПОЛОЖЕНИЕ

- Acibadem, Üsküdar.

- Центр города азиатско-анатолийской стороны

- 5 минут до 15 июля Мученический мост

- 10 минут до района Багдат Каддези / Кадикой

- Расположен между торговыми центрами Эмаар и Акасья

- Рядом с шоссе E5

- 3 минуты до ближайшей станции метро

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