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Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 161,283
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Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
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О комплексе

Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.

Резиденция располагает:

  • тренажерным залом
  • спа-центром с парной, хамамом и сауной
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной с видеонаблюдением
  • большими зелеными зонами и зонами отдыха на открытом воздухе
  • детскими площадками
  • бассейном
Преимущества

Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.

Расположение и объекты поблизости

Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.

При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.

Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.

  • 9 минут езды до ботанического сада
  • 12 минут езды до шоссе Е-5 и 5 минут до шоссе ТЕМ
  • 12 минут езды до заповедника
  • 15 минут пешком до ближайшей станции метро
  • 20 минут езды до водохранилища
  • 23 минуты езды до нового аэропорта
  • 32 минуты езды до центра города
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 161,283
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