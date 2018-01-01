Жилой комплекс Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проекту, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 161,283
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О комплексе
Жилой комплекс строится по государственному проекту и финансируется муниципалитетом района (Başakşehir Belediyesi), что даёт уверенность в благополучном завершении строительства.
Резиденция располагает:
- тренажерным залом
- спа-центром с парной, хамамом и сауной
- крытой парковкой
- круглосуточной охраной с видеонаблюдением
- большими зелеными зонами и зонами отдыха на открытом воздухе
- детскими площадками
- бассейном
Прогнозируется хорошая доходность из-за высокого спроса на аренду у медицинских туристов.Расположение и объекты поблизости
Башакшехир — зелёный район с заповедными рощами, ботаническими садами и благоустроенными парками. Кроме того, в этом районе расположено самое крупное водохранилище в Турции Сазлыдере — место отдыха горожан.
При всём природном изобилии в районе развита инфраструктура: здесь есть три университетские больницы, международный колледж TED и олимпийский стадион.
Район считается третьим центром Стамбула, местные часто называют его городом здоровья.
- 9 минут езды до ботанического сада
- 12 минут езды до шоссе Е-5 и 5 минут до шоссе ТЕМ
- 12 минут езды до заповедника
- 15 минут пешком до ближайшей станции метро
- 20 минут езды до водохранилища
- 23 минуты езды до нового аэропорта
- 32 минуты езды до центра города
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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