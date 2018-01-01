Жилой комплекс Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 702,264
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с различными планировками (от студий до четырех спален). Из квартир открывается панорамный вид на город.
Высотная резиденция состоит из трех башен и располагает консьерж-сервисом, фитнес-центром и спа, бассейнами, парковкой на 3 500 машин.Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом" (дистанционное управление освещением, отоплением, охлаждением и вентиляцией с телефона)Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых популярных районов в европейской части Стамбула, прямо на автомагистрали ТЕМ, всего в пяти минутах от моста, соединяющего Европу и Азию, в непосредственной близости от множества станций метро, автобусных и трамвайных остановок, аэропорта, в нескольких минутах от Белградского леса.
- остановка автобуса - 75 м
- стадион - 500 м
- больница - 3 км
- площадь Таксим - 10 км
- Босфорский мост - 10 км
- исторический центр города - 15 км
- Ускюдар - 15 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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