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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 424,901
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект представляет собой жилой комплекс из 3 отдельных зданий с апартаментами. Также, проект включает различные удобства и объекты инфраструктуры: бассейны внутри здания и на открытом воздухе, фитнес-площадка на открытом воздухе, террасы для загара, фитнес-центр, сауна, настольный теннис, детская игровая площадка, баскетбольное поле, магазины, кафе, ресторан, спортивные площадки, СПА-зона, кинотеатр.

Преимущества

При полной оплате - 10% скидка.

Проект инвестируется и реализуется государственным страховым фондом TMSF под контролем администрации города.

Жилой комплекс расположен рядом с недавно построенным международным финансовым центром IIFC. Планируется, что в IIFC будут работать более 50 тысяч сотрудников. Поэтому проект имеет хороший запас по спросу на аренду.

Расположение и объекты поблизости

Проект находится в районе Аташехир — центре азиатской части города, при этом до моря всего 15 минут на машине. Благодаря расположению в самом центре города, легко добраться до любого места на общественном транспорте. Рядом с проектом расположены торговые центры, больницы, кафе и рестораны. Расстояние до некоторых мест:

  • 1,2 км до Metropol - один из крупнейших ТЦ
  • 1,5 км до Стамбульского финансового центра
  • 1,5 км до шоссе E80, которое идет от границы с Ираном, через центр Стамбула до Болгарии
  • 2 км до больницы Флоренс Найтингейл
  • 3 км до шоссе E5, по которому идет метробус, соединяющий азиатскую и европейскую части
  • 4 км до леса Кайышдаги
  • 5,5 км до университета Йедитепе
  • 6,5 км до набережной
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 424,901
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Авсаллар, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс, занимающий территорию 3.000 м2, может похвастаться уникальной развитой инфраструктурой, ландшафтом, а так же своим расположением, которые выгодно отличают его от других комплексов. Планировки квартир и апартаментов в жилом комплексе отличатся хорошо продуманным зонированием и функциональностью: просторные помещения активной зоны (гостиная со столовой); функциональная, современная кухня; коридоры минимальной площади; достаточное количество встроенных шкафов; санузлы с продуманной расстановкой сантехники. Место для стиральной машины; большой балкон как дополнительное жизненное пространство.На первых этажах домов ЖК разместятся социальные объекты, которые будут доступны всем жильцам и гостям данного комплекса, а в свободное от учёбы время дети смогут играть на безопасных детских площадках во дворе ЖК. Комплекс будет расположен на большой закрытой территории 3000 м2, будет состоять из одного жилого блока с общей сложностью 72 апартаментов разных планировок от линейных однокомнатных до просторных квартир дуплексов планировки 2+1 и 3+1. В жилом комплексе есть все коммуникации: электричество, генератор, центральное водоснабжение, интернет, а так же развитая инфраструктура: спортзал, бассейн, сауна, хамам, римская парная и многое другое.    Открытый плавательный бассейн с горками Детский бассейн Крытый бассейн с подогревом Тренажерный зал Турецкий хамам Сауна Римская парная Массажная комната Лобби и лаунж-зона Барбекю Детская площадка Детская игровая комната Сад с ландшафтным дизайном Открытая парковка 2 Лифта Спутниковая антенна Генератор электричества Круглосуточное видеонаблюдение Смотритель    В жилом комплексе действует беспроцентная рассрочка до  окончания строительства с первоначальным взносом 30 % от полной стоимости недвижимости. Передача документов ПраваСобственности производится уже на стадии строительства.   Начало строительства: июнь 2022 год Окончание строительства: декабрь 2023 год
Жилой квартал Жилой комплекс с собственной благоустроенной территорией
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Этот многофункциональный жилой комплекс, состоящий из двух корпусов будет располагаться на территории 2.125 м2 в районе авсаллар. Авсаллар-это небольшой район Алании который расположен на побережье Средиземного моря и постоянно  стремящийся  к развитию. Благодаря своему уникальному расположению вблизи к сосновым лесам, воздух здесь свеж в любое время года. Престижность Авсаллара  обусловлена не только своей богатой природой и благоприятной экологией, но и развитой инфраструктурой, так как тут Вы найдете все самое необходимое для комфортного проживания и отдыха. На приватной территории комплекса проектом предусмотрены: открытый бассейн, детский бассейн, сауна, трансфер до моря, зона барбекю, баскетбольная площадка, теннисный корт, генератор, спортзал, крытая и открытая детские площадки и многое другое. Функциональность данного проекта отвечает потребностям всех категорий покупателей, так как его сновная идея концепции: «купи не дорого — пользуйся всем». Компактные функционально продуманные квартиры различных площадей и инфраструктура на первых этажах создадут  комплексу неповторимую  атмосферу, в которой жильцы и гости смогут в комфортных условиях проводить свое время. Всего в комплексе предусмотренно 42 квартиры, планировки 1+1, 3+1 дуплекс.   Открытый бассейн Детский бассейн Сауна Трансфер до моря Зона барбекю Баскетбольная площадка Теннисный корт Генератор Спортзал Кытая детская площадка Открытая детская площадка Вай фай на всей территории комплекса Камеры видеонаблюдения   Начало строительства: 01.01.2023 Окончание строительства:01.06.2024   При первоначальном взносе 40% возможна рассрочка на весь переод строительва комплекса.
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