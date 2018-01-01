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Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция

Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
от € 440,000
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
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О комплексе

Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.

Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость).

1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года.

2 фаза - 2025 год.

Удобства и оснащение в доме

Также, комплекс включает:

  • 20 ресторанов и 120 магазинов.
  • Кинотеатр.
  • Фудкорт.
  • Круглосуточная охрана.
  • Шаттл к остановке метробуса и станциям метро.
Преимущества

Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера.

Готово право собственности, подходит под получение гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями.

  • Автобусная остановка — 200 м
  • Автомагистраль E5 — 2 км
  • Станция метро — 1,8 км
  • Улица Истикляль — 2 км
  • Парк — 1,4 км
Местонахождение новостройки
Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Kadi Mehmet Efendi Mahallesi, Турция
от € 440,000
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 50 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 400 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Жилой Комплекс в античном районе Демирташ
Demirtas, Турция

Современный проект расположен в районе Демирташ. Район находится на востоке Алании в 15 км. от аэропорта Газипаша. Неподалеку от этого района находятся развалины античного римского города Сиедра, каньон Сападере и уникальный пляж. Район активно развивается и застраивается как жилыми домами, так и объектами инфраструктуры.
Проект имеет в общей сложности 4 этажа и 12 независимых секций. Площадь участка составляет 835,86 м2. Общее количество квартир 12. Расстояние до моря составляет 950 метров.
На продажу выставлены: 2+1 и 2+1 дуплекс.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном недалеко от набережной, Стамбул, Турция
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Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает гаражом и парковкой, детской площадкой, беседкой, системой безопасности, бассейном.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир
  • Встроенная бытовая техника
  • Душевая кабина
  • Жалюзи
  • Пластиковые окна
  • Центральная спутниковая система
  • Стальная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший рынок - 300 метров
  • Автобусная остановка - 400 метров
  • Набережная - 1 км
  • Станция метро - 6 км
  • Тоннель Евразия - 9 км
  • Мост Мучеников 15 июля - 15 км
  • Аэропорт - 34 км
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