Жилой комплекс Новый жилой комплекс, проект реконструкции целого квартала в центре города, Бейоглу, Стамбул, Турция

Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.

Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость).

1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года.

2 фаза - 2025 год.

Удобства и оснащение в доме

Также, комплекс включает:

20 ресторанов и 120 магазинов.

Кинотеатр.

Фудкорт.

Круглосуточная охрана.

Шаттл к остановке метробуса и станциям метро.

Преимущества

Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера.

Готово право собственности, подходит под получение гражданства.

Расположение и объекты поблизости

Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями.