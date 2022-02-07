Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция

Апартаменты в современном жилом комплексе с большим торговым центром и широким спектром удобств. Проект расположенный в Кадыкёй, сочетает универсальную архитектуру и высокий уровень жизни. Из некоторых квартир открывается вид на Мраморное море.

Расположение и объекты поблизости

Поблизости много школ, магазинов, а также широкая набережная более 30 км. До района Султанахмет 40 минут на общественном транспорте, 25–35 минут на автомобиле. До районов Таксим/Нишанташи — 20–30 минут на автомобиле.