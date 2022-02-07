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Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от € 297,700
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Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
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О комплексе

Апартаменты в современном жилом комплексе с большим торговым центром и широким спектром удобств. Проект расположенный в Кадыкёй, сочетает универсальную архитектуру и высокий уровень жизни. Из некоторых квартир открывается вид на Мраморное море.

Расположение и объекты поблизости

Поблизости много школ, магазинов, а также широкая набережная более 30 км. До района Султанахмет 40 минут на общественном транспорте, 25–35 минут на автомобиле. До районов Таксим/Нишанташи — 20–30 минут на автомобиле.

  • Автобусная остановка — 50 м
  • Станция метро — 1,5 км
  • Ж/д станция (линия через все побережье) — 1,5 км
  • Трасса D100 — 1,5 км
  • Университеты и больница — 1,5 км (20 минут пешком)
  • Побережье с парками и мариной — 2,3 км (30 минут пешком)
Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция
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Жилой комплекс Новые апартаменты в жилом комплексе недалеко от набережной, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от € 297,700
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