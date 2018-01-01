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Жилой комплекс Квартира с удобной планировкой

Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
от € 64,397
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Жилой комплекс Квартира с удобной планировкой
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О комплексе

The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир на 8 этажах .

Комплекс расположен в Рамкхамхенге, одном из самых оживленных районов Бангкока, откуда можно быстро добраться до близлежащих районов, таких как Сукхумвит, Рама 9 и Шринагариндра.

Кроме того, в двух шагах находятся две линии скоростных поездов.
Также поблизости находятся подъездные пути к скоростной автомагистрали Чалонг-Рат (Рам-Интра-Ат-Наронг), Си-Рат и автомагистрали Бангкок-Чонбури.

В окрестностях, где находится The Muve Ram 22, есть множество ресторанов и магазинов.
Ближайшие школы в непосредственной близости.​

Путь до аэропорта Суварнабхуми займёт всего 25 минут на машине!

Дизайн комплекса был разработан, чтобы удовлетворить любой образ жизни: жить, работать, учиться и многое другое.

УДОБСТВА:
- Совместное рабочее пространство
- Прачечная
- Беспроводной интернет
- Надежная система видеонаблюдения 24/7
- Лобби
- Фитнес
- Общественный сад
- Охрана 24/7
- Автостоянка

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Местонахождение новостройки
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
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Жилой комплекс Квартира с удобной планировкой
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
от € 64,397
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