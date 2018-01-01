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Жилой комплекс Квартира с современным дизайном

Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от € 51,082
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Жилой комплекс Квартира с современным дизайном
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О комплексе

The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок.

Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах.

Также имеется благоустроенная территория с садами.
Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!

Этот район обеспечивает легкий маршрут к Восточному побережью в промышленные зоны и в такие места восточной части Тайланда, как Паттайя и Чонбури.
Его расположение рядом с новым Международным аэропортом Суварнабхуми стимулирует дальнейший рост и развитие.

УДОБСТВА:
- Конференц - зал
- Прачечная
- Вестибюль в здании
- Зона отдыха
- Собственный тренажерный зал
- Видеонаблюдение 24/7
- Охрана
- Детская площадка
- Детский бассейн
- Общий сад
- Парковка

Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!

Местонахождение новостройки
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
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Жилой комплекс Квартира с современным дизайном
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от € 51,082
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