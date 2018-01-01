Жилой комплекс Квартира с современным дизайном

Паттайя, Таиланд

от € 67,731

56 м² 2 квартиры

Сдача в: 2017

Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум Siam Oriental Plaza включает в себя такие удобства как: подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, и бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.