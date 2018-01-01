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Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией

Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от € 45,353
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Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией
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О комплексе

The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город.

В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко!

УДОБСТВА:
- общий сад
- собственный тренажерный зал
- конференц-зал
- пространство для современной работы
- круглосуточная охрана
- видеонаблюдение 24/7
- прачечная
- лобби
- рядом с общественным транспортом


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Местонахождение новостройки
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
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Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от € 45,353
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