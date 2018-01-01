Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией

Патонг, Таиланд

от € 111,113

Сдача в: 2015

Современный тропический курорт Patong Bay Hill, расположенный на холме Хайб-пи, является изюминкой залива Патонг, известного захватывающим видом на Андаманское море, жемчужину Индийского океана. Удобно расположенный в долине, в 5 минутах от центра Патонга, в окружении природы, с потрясающим видом на море и зеленые горы. Patong Bay Hill Resort состоит из 17 зданий с 449 квартирами. Курорт был построен в 2018 году по самым высоким стандартам. Эта резиденция предлагает инвесторам возможность владеть недвижимостью в самом престижном и ценном районе Пхукета с привилегированным доступом к объектам мирового класса. Мы предлагаем роскошный выбор люксов с 1 спальней с величественным панорамным видом на город и океан. Построенный в современном стиле с лучшей современной мебелью, курорт расположен в красивом ландшафтном саду среди естественной тропической растительности. Patong Bay Hill Resort — идеальное место для уединения со всеми современными удобствами, с пятизвездочным обслуживанием, в непосредственной близости популярного туристического центра Пхукета, пляжа Патонг. ДЕТАЛИ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: Резиденция с видом на море и сад Размер участка (кв.м): 93 512 кв.м. Планировка: студия от 60м2 до 94 м2, 1 спальня Всего единиц: 449 Дата завершения: Завершено в 2015 г. Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Общий бассейн Балкон: доступ к бассейну и личное джакузи Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы Расстояние до города: 800 метров до города, 1 км до пляжа