Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией
О комплексе
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город.
В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко!
УДОБСТВА:
- общий сад
- собственный тренажерный зал
- конференц-зал
- пространство для современной работы
- круглосуточная охрана
- видеонаблюдение 24/7
- прачечная
- лобби
- рядом с общественным транспортом
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