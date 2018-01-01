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Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе

Самутпракан, Таиланд
от € 97,275
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Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе
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О комплексе

FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Жилой комплекс расположен в Клонг-Сан в Бангкоке.

Клонг Сан - один из старейших районов Бангкока с многовековой историей. Данный район идеально подходит как для ПМЖ, так и для инвестирования средств, так как является одним из самых безопасных районов Бангкока.

ПЛЮСЫ ЖК:
- балкон;
- парковка;
- зона для барбекю;
- тренажерный зал;
- лифт;
- террасса на крыше;
- круглосуточная охрана;
- бассейн.

Локация:
От жилого комплекса очень легко добраться до центра делового района, а также легко будет выехать за город. Неподалёку находтся вся необходимая инфраструктура для жизни (кафе, рестораны, магазины, места для развлечений).

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Местонахождение новостройки
Самутпракан, Таиланд
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Жилой комплекс Уютные апартаменты в престижном районе
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Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Ko Samui, Таиланд
от € 74,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Wing Samui Condo
Уникальный проект на Самуи!  Выход 10% - 12% годовых.  Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте. Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный   Дизайн интерьера Zen Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни  Ultimate Living Solution Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность    Несколько типов Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей Естественный поток Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству    КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО Основные моменты проекта  Freehold Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан Мега Проект Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи. Отличное расположение Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами. Удобства высокого класса 2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад Превосходный дизайн комфорта Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным. Конечный пункт отдыха Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года. 10% -12% арендной платы Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц Программа вознаграждений отелей Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру Выкуп через 5 лет Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц                                                                                                                           Основные моменты проекта Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks < 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница 10минтов < 10 минут Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда    
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Многоквартирный жилой дом Palmetto Park
Бан Ката, Таиланд
от € 92,642
30–33 м² 2 квартиры
Сдача в: 2022
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Застройщик предлагает арендную программу 70/30 % В комплексе: Этот комплекс, объединяющий в себе черты классического и современного стиля, предназначен для обеспечения функционального комфорта в его лучших проявлениях. Уникальная комбинация светлых оттенков, простота форм и характерные интерьеры создают глубокое ощущение простора и непревзойденного комфорта. Территория общего пользования и ботанические сады выразительно подчеркивают все прелести роскошной жизни, а дополнительная инфраструктура и жилые помещения вбирают в себя простоту и спокойствие в их чистом виде. Кроме всего прочего на территории кондоминиума доступны следующие услуги и объекты: Стойка регистрации, Мультифункциональная библиотека, Ботанический сад и тропические зоны отдыха, Вестибюль, Администрация, Терраса на крыше, Панорамный бассейн, Прачечная, Автобусное маршрутное обслуживание, Парковка, Круглосуточная охрана. В апартаментах: Проектировщики заложили в проект огромный потенциал увеличения доходов от аренды и роста капитала, максимизируя все преимущества роскошной жизни в современных условиях. Особую роль в оформлении резиденции играет фантастический коктейль цветов, среди которых особо выделяется классический бирюзовый оттенок, свойственный полудрагоценным камням. Характерными чертами апартаментов как с одной, так и с двумя спальнями являются идеально подобранное естественное освещение, простор и сочетание материалов наивысшего качества. Комбинация оригинальных местных материалов, лучших пород дерева и видов плитки озаряет внутреннее пространство магическим очарованием. Эстетическая концепция дизайна — это дань местным традициям и колониальному наследию, незримой, но прочной нитью связывающая прошлое и настоящее. Карта: Аэропорт: 1 час Патонг: 15 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 2 мин Рестораны: 5 мин Госпиталь: 30 мин Гольф-клуб: 30 мин Яхт-клуб: 40 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от € 67,731
56 м² 2 квартиры
Сдача в: 2017
Застройщик: Siam Oriental Condos
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум Siam Oriental Plaza включает в себя такие удобства как: подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, и бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.
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