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Вилла Инвестиционно-привлекательная вилла

Пхукет, Таиланд
от € 849,713
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Вилла Инвестиционно-привлекательная вилла
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О комплексе

Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл.

Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе!

Проект расположен в отличном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров.

Жилой комплекс предлагает уникальный отдых на берегу моря, сочетающий в себе роскошь и природу.
Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на пляж и окрестности при сохранении высокого уровня приватности.

УДОБСТВА:
- Общий бассейн
- Клубный дом
- Общественный сад
- Фитнес
- Общий тренажерный зал
- Прямой выход на пляж
- Круглосуточная безопасность
- Видеонаблюдение 24/7
- Парковка
- Лифт

Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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