Вилла Инвестиционно-привлекательная вилла

Пхукет, Таиланд

от € 2,089,968

425 м² 1 квартира

BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни. Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м. Каждая вилла включает в себя великолепную гостиную и столовую открытой планировки, а также полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой. Пейзажный бассейн современной формы окружен просторными террасами у бассейна, а более крупные типы вилл оборудованы большой крытой террасой на крыше. Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы с каждой виллы просто захватывает дух. И ни с чем не сравним! BOTANICA THE SKY VALLEY явно выделяется на рынке недвижимости своим выгодным расположением, а также современным и функциональным дизайном с изысканной мебелью. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. ПЛЮСЫ ЖК: - Беседка на крыше - Душ на открытом воздухе - Кладовка - Крытая парковка на 2 машины - Лифт - Управляющая компания - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Общественный сад Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!