Вилла Инвестиционно-привлекательная вилла
О комплексе
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл.
Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе!
Проект расположен в отличном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров.
Жилой комплекс предлагает уникальный отдых на берегу моря, сочетающий в себе роскошь и природу.
Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на пляж и окрестности при сохранении высокого уровня приватности.
УДОБСТВА:
- Общий бассейн
- Клубный дом
- Общественный сад
- Фитнес
- Общий тренажерный зал
- Прямой выход на пляж
- Круглосуточная безопасность
- Видеонаблюдение 24/7
- Парковка
- Лифт
Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!