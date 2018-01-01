Жилой комплекс Квартира с завораживающими видами на море

Патонг, Таиланд

от € 128,657

Сдача в: 2024

Функциональная и роскошная резиденция Patong Bay Seaview предлагает возможность приобрести современную квартиру на Пхукете с гарантированным возвратом инвестиций. Комплекс Patong Bay Seaview Residence расположен на окраине оживленного района Патонг-Бич. К услугам гостей 454 полностью мебелированные квартиры с одной спальней (45,5 м2) недалеко от известного туристического центра Пхукета. В каждой квартире есть кухня, гостиная и обеденная зона открытой планировки, спальня, балкон с видом на море и на горы. Современный дизайн дополняется тропическими ландшафтными садами На территории резиденций есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, клуб. Проект включает в себя достаточное количество парковочных мест. Детали Тип недвижимости: Квартира с видом на море Размер участка (кв.м): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы Условия гарантии аренды Гарантия аренды 7% НЕТТО (при условии удержания налога на прибыль) (без ежемесячной платы, без электричества, без обслуживания, без фонда погашения) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год. Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды. Владелец может пользоваться квартирой 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование объекта в пик сезона.