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Жилой комплекс Квартира с завораживающими видами на море

Пхукет, Таиланд
от € 120,825
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Жилой комплекс Квартира с завораживающими видами на море
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О комплексе

Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл.

Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе!

Проект расположен в отличном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров.

Жилой комплекс предлагает уникальный отдых на берегу моря, сочетающий в себе роскошь и природу.
Проект призван обеспечить жителям потрясающий вид на пляж и окрестности при сохранении высокого уровня приватности.

УДОБСТВА:
- Общий бассейн
- Клубный дом
- Общественный сад
- Фитнес
- Общий тренажерный зал
- Прямой выход на пляж
- Круглосуточная безопасность
- Видеонаблюдение 24/7
- Парковка
- Лифт

Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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Агентство: DDA Real Estate
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Жилой комплекс расположен в Клонг-Сан в Бангкоке. Клонг Сан - один из старейших районов Бангкока с многовековой историей. Данный район идеально подходит как для ПМЖ, так и для инвестирования средств, так как является одним из самых безопасных районов Бангкока. ПЛЮСЫ ЖК: - балкон; - парковка; - зона для барбекю; - тренажерный зал; - лифт; - террасса на крыше; - круглосуточная охрана; - бассейн. Локация: От жилого комплекса очень легко добраться до центра делового района, а также легко будет выехать за город. Неподалёку находтся вся необходимая инфраструктура для жизни (кафе, рестораны, магазины, места для развлечений). Позвоните нам, и мы подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Апарт - отель Layan Green Park
Апарт - отель Layan Green Park
Пхукет, Таиланд
от € 59,679
30 м² 1 квартира
Сдача в: 2022
Застройщик: Layan Green Park
Layan Green Park спроектирован специально для семей с детьми. А чтобы заботиться о природе Пхукета, в строительстве применяются современные экологичные технологии. Проект строится рядом со знаменитой Лагуной, в 700 метрах от пляжа Лаян, северная часть пляжа Банг Тао. Лаян — это живописный уединенный пляж с белым песком и казуариновыми деревьями. Собственники и гости Layan Green Park сэкономят на расходе электроэнергии и воды до 40%. Такой процент достигается за счет энергосберегающих источников света, изоляции крыши и наружных стен, использования солнечных панелей, очистки и применения дождевой воды для орошения зелени на фасадах. Проект соответствует требованиям международной классификации экологичности зданий EDGE. Инфраструктура проекта занимает 30% общей площади участка, что соответствует требованиям курорта 4-5 звезд. На территории есть ресторан и бар, магазин, тренажерный зал и открытая спортивная площадка, беговая дорожка, терраса для йоги и 4 бассейна с пресной водой. Особое место занимает детский клуб площадью 250 квадратных метров с ежедневной анимацией. Всего будут построены 403 квартиры площадью от 30,3 до 121 квадратных метров с мебелью и бытовой техникой. Каждая квартира оборудована автоматическим контролем климата, инверторной централизованной системой кондиционирования и технологией Умный дом.
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Жилой комплекс Patong Bay Sea View Condominium
Патонг, Таиланд
от € 128,657
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Функциональная и роскошная резиденция Patong Bay Seaview предлагает возможность приобрести современную квартиру на Пхукете с гарантированным возвратом инвестиций. Комплекс Patong Bay Seaview Residence расположен на окраине оживленного района Патонг-Бич. К услугам гостей 454 полностью мебелированные квартиры с одной спальней (45,5 м2) недалеко от известного туристического центра Пхукета. В каждой квартире есть кухня, гостиная и обеденная зона открытой планировки, спальня, балкон с видом на море и на горы. Современный дизайн дополняется тропическими ландшафтными садами На территории резиденций есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, клуб. Проект включает в себя достаточное количество парковочных мест. Детали Тип недвижимости: Квартира с видом на море Размер участка (кв.м): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Условия гарантии аренды Гарантия аренды 7% НЕТТО (при условии удержания налога на прибыль) (без ежемесячной платы, без электричества, без обслуживания, без фонда погашения) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год.   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды. Владелец может пользоваться квартирой 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование объекта в пик сезона.  
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