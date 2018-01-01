Жилой комплекс Апартаменты класса Luxury
О комплексе
Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на юге Пхукета, в знаменитом районе Раваи.
Жилой комплекс включает в себя 14 двух - и трехэтажных квартир с элегантным интерьером и ухоженной общей территорией с бассейном и солнечной террасой.
Расположение на холме в окружении природы дает возможность насладиться потрясающим видом на Андаманское море и горы, увитые тропической растительностью!
Кроме того, в районе полно кафе, баров и спа-центров, где каждый член вашей семьи может хорошо провести время.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Большой бассейн
- Клуб
- Парковка
- Сад
- Автобус до и от пляжа Най Харн и Пляж Януй
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Служба уборки
Потрясающий вид на море и роскошная обстановка делают этот проект идеальным вариантом эксклюзивного жилья на Пхукете.
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