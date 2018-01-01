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Жилой комплекс Апартаменты класса Luxury

Пхукет, Таиланд
от € 522,207
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Жилой комплекс Апартаменты класса Luxury
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О комплексе

Pandora Residences - это полностью обустроенные апартаменты класса Luxury, расположенные на юге Пхукета, в знаменитом районе Раваи.

Жилой комплекс включает в себя 14 двух - и трехэтажных квартир с элегантным интерьером и ухоженной общей территорией с бассейном и солнечной террасой.

Расположение на холме в окружении природы дает возможность насладиться потрясающим видом на Андаманское море и горы, увитые тропической растительностью!

Кроме того, в районе полно кафе, баров и спа-центров, где каждый член вашей семьи может хорошо провести время.


ПЛЮСЫ ЖК:
- Большой бассейн
- Клуб
- Парковка
- Сад
- Автобус до и от пляжа Най Харн и Пляж Януй
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Служба уборки

Потрясающий вид на море и роскошная обстановка делают этот проект идеальным вариантом эксклюзивного жилья на Пхукете.

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Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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Застройщик: Wing Samui Condo
Уникальный проект на Самуи!  Выход 10% - 12% годовых.  Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте. Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный   Дизайн интерьера Zen Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни  Ultimate Living Solution Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность    Несколько типов Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей Естественный поток Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству    КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО Основные моменты проекта  Freehold Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан Мега Проект Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи. Отличное расположение Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами. Удобства высокого класса 2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад Превосходный дизайн комфорта Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным. Конечный пункт отдыха Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года. 10% -12% арендной платы Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц Программа вознаграждений отелей Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру Выкуп через 5 лет Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц                                                                                                                           Основные моменты проекта Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks < 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница 10минтов < 10 минут Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда    
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