Жилой комплекс Квартира с видом на море
О комплексе
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом и потрясающим видом на Андаманское море.
Комплекс расположен в самом сердце Раваи, в 15 минутах от пляжей Ката и Карон и в пешей доступности до всей туристической инфраструктуры!
Кондоминиум состоит из 7 этажного здания с 60 квартирами, выполненными в современном дизайне.
В апартаментах установлены планшеты, с помощью которых можно управлять климатом, освещением и безопасностью квартиры.
В стоимость апартаментов входит пакет мебели и техники.
Это уникальный проект, с хорошо развитой инфраструктурой вокруг, который сделает ваше проживание максимально комфортным!
ОСОБЕННОСТИ:
- Терраса на крыше
- Бар
- Бесконечный бассейн с видом на море
- Коворкинг
- Тренажерный зал
- Сады
- Сауна
- Охрана 24/7
- Парковка
- Чиповая система входа в комплекс
- Лифт
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