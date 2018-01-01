Вилла Потрясающая вилла класса люкс
О комплексе
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц.
Роскошная резиденция расположена среди леса, всего в нескольких минутах езды от прекрасного пляжа Лаян и знаменитой лагуны Пхукета!
Каждая вилла имеет шикарный интерьер с высокими потолками, гостиной и столовой открытой планировки, современной кухней с островом.
На территории всего комплекса высаживаются редкие деревья со всего Таиланда.
Комплекс удовлетворит требования самых взыскательных туристов, которые предпочитают виллы в непосредственной близости до пляжа.
Благоустройство:
- Cауна
- Детская площадка
- Общий бассейн
- Охрана
- Тренажерный зал
Инфраструктура:
- 2 пляжа
- Аквапарк
- Аэропорт
- Гольф-поле
- Кафе
- Магазины
- Отели 5*
- Супермаркет
- Школа
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