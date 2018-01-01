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Вилла Потрясающая вилла класса люкс

Пхукет, Таиланд
от € 1,014,092
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Вилла Потрясающая вилла класса люкс
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О комплексе

Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц.

Роскошная резиденция расположена среди леса, всего в нескольких минутах езды от прекрасного пляжа Лаян и знаменитой лагуны Пхукета!

Каждая вилла имеет шикарный интерьер с высокими потолками, гостиной и столовой открытой планировки, современной кухней с островом.
На территории всего комплекса высаживаются редкие деревья со всего Таиланда.

Комплекс удовлетворит требования самых взыскательных туристов, которые предпочитают виллы в непосредственной близости до пляжа.

Благоустройство:
- Cауна
- Детская площадка
- Общий бассейн
- Охрана
- Тренажерный зал

Инфраструктура:
- 2 пляжа
- Аквапарк
- Аэропорт
- Гольф-поле
- Кафе
- Магазины
- Отели 5*
- Супермаркет
- Школа

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Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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Вилла Потрясающая вилла класса люкс
Пхукет, Таиланд
от € 1,014,092
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Другие комплексы
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Патонг, Таиланд
от € 139,604
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Комплекс Patong Bay Ocean View Cottages расположен в прекрасном месте среди холмов Патонга. Он состоит из 300 коттеджей с одной спальней, расположенных в непосредственной близости от захватывающего курорта Патонг-Бич. Размер коттеджей - 60 или 70 квадратных метров. Элегантно спроектированные коттеджи полностью меблированы. Современные и уютные, с минималистским дизайном, с одними из лучших видом на море. В каждом коттедже есть кухня и гостиная открытой планировки, обеденная зона и спальня, джакузи или частный бассейн. Коттеджи расположены среди тропических ландшафтных садов с видом на море и горы. На территории комплекса есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб и парковка. БЕЗОПАСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Эта первоклассная инвестиция в недвижимость, расположенная на окраине Патонга, поставляется с гарантией аренды 7% NET в течение следующих 15 лет. Завидное расположение рядом с пляжем Патонг, который ежегодно получает большую долю растущего числа туристов на Пхукете.  ДЕТАЛИ Тип недвижимости: Коттедж с видом на море Размер общего участка (кв.м): 30 396 Планировка: 60 ​​и 70 кв.м., 1 спальня Всего коттеджей: 300 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды.    
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Пхукет, Таиланд
от € 273,267
585 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Art House
В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой территории располагаются 11 роскошных вилл. Также в комплексе 7 коммерческий шопхаусов в торговом центре Fifth Element Plaza, круглосуточная охрана, частные внутренние дороги, широкий выбор зеленых зон общего пользования. Здесь есть озера и деревья, атмосфера роскоши и спокойствия На вилле: Вы непременно оцените идеальную синхронизацию современного дизайна с азиатским колоритом. Виллы в этом комплексе — это непревзойденный комфорт и уединение в тщательно продуманной уютной и атмосферной обстановке. В проекте предусмотрены: отдельные спальные комнаты, каждая с собственной ванной и туалетом; крупномасштабные, просторные гостиные и столовые; частная парковка, территория, где пышная тропическая растительность, зоны отдыха в тени, а также приватный бассейн более 40 кв.м.
Вилла Шикарная вилла с отличной локацией
Вилла Шикарная вилла с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от € 978,290
410 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м². С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами. Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет. Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм на Пхукете. ПЛЮСЫ ЖК: - Главная ванная комната с отдельной ванной и душем. - Гостиная и обеденная зона открытой планировки - Полностью оборудованная кухня с островом/барной стойкой - Частный бассейн (длиной 10,80 м или 13 м) - Открытые гостиные - Сады - Кладовка - Гараж - Управляющая компания - Охрана 24/7 Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в ПОДАРОК!
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