Вилла Потрясающая вилла класса люкс

Патонг, Таиланд

от € 139,604

Сдача в: 2024

Комплекс Patong Bay Ocean View Cottages расположен в прекрасном месте среди холмов Патонга. Он состоит из 300 коттеджей с одной спальней, расположенных в непосредственной близости от захватывающего курорта Патонг-Бич. Размер коттеджей - 60 или 70 квадратных метров. Элегантно спроектированные коттеджи полностью меблированы. Современные и уютные, с минималистским дизайном, с одними из лучших видом на море. В каждом коттедже есть кухня и гостиная открытой планировки, обеденная зона и спальня, джакузи или частный бассейн. Коттеджи расположены среди тропических ландшафтных садов с видом на море и горы. На территории комплекса есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб и парковка. БЕЗОПАСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Эта первоклассная инвестиция в недвижимость, расположенная на окраине Патонга, поставляется с гарантией аренды 7% NET в течение следующих 15 лет. Завидное расположение рядом с пляжем Патонг, который ежегодно получает большую долю растущего числа туристов на Пхукете. ДЕТАЛИ Тип недвижимости: Коттедж с видом на море Размер общего участка (кв.м): 30 396 Планировка: 60 ​​и 70 кв.м., 1 спальня Всего коттеджей: 300 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды.