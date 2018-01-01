  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Таиланд
  4. Вилла Шикарная вилла с отличной локацией

Вилла Шикарная вилла с отличной локацией

Пхукет, Таиланд
от € 978,290
;
Вилла Шикарная вилла с отличной локацией
1 / 12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м².
С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами.

Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет.
Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!

Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм на Пхукете.

ПЛЮСЫ ЖК:
- Главная ванная комната с отдельной ванной и душем.
- Гостиная и обеденная зона открытой планировки
- Полностью оборудованная кухня с островом/барной стойкой
- Частный бассейн (длиной 10,80 м или 13 м)
- Открытые гостиные
- Сады
- Кладовка
- Гараж
- Управляющая компания
- Охрана 24/7


Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в ПОДАРОК!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 410.0
Цена за м², € 2 233
Цена квартиры, € 919 255
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Похожие комплексы
Вилла Вилла с современным дизайном
Пхукет, Таиланд
Вилла Инвестиционно-привлекательная вилла
Пхукет, Таиланд
Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
от € 535,879
Вилла Fifth Element
Пхукет, Таиланд
от € 281,927
Вилла Шикарные виллы с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от € 1,014,092
Вы просматриваете
Вилла Шикарная вилла с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от € 978,290
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Вилла Вилла с оригинальным дизайном
Вилла Вилла с оригинальным дизайном
Пхукет, Таиланд
от € 651,491
272 м² 1 квартира
Агентство: DDA Real Estate
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета. Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао. Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxury Phuket Co., Ltd. Дома выполнены в современном стиле. Проект предлагает комфортабельные виллы от 3 до 5 спален, площадью 289 кв.м, 332 кв.м или 360 кв.м. Из просторных спален с панорамными окнами открывается вид на приватный бассейн или собственный сад. Современная кухня оснащена всем необходимым. До моря и пляжа, где расположились пляжные клубы Catch, Xana и Maya, всего 15 минут езды! В 5 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе. В этом же районе находятся гольф-клуб, торговые галереи и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура. УДОБСТВА ЖК: - Зона барбекю - Сад - Стоянка - Охрана 24/7 - Бассейн - Видеонаблюдение 24/7 Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Коттеджный поселок Patong Bay Ocean View
Патонг, Таиланд
от € 139,604
Сдача в: 2024
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Комплекс Patong Bay Ocean View Cottages расположен в прекрасном месте среди холмов Патонга. Он состоит из 300 коттеджей с одной спальней, расположенных в непосредственной близости от захватывающего курорта Патонг-Бич. Размер коттеджей - 60 или 70 квадратных метров. Элегантно спроектированные коттеджи полностью меблированы. Современные и уютные, с минималистским дизайном, с одними из лучших видом на море. В каждом коттедже есть кухня и гостиная открытой планировки, обеденная зона и спальня, джакузи или частный бассейн. Коттеджи расположены среди тропических ландшафтных садов с видом на море и горы. На территории комплекса есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб и парковка. БЕЗОПАСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Эта первоклассная инвестиция в недвижимость, расположенная на окраине Патонга, поставляется с гарантией аренды 7% NET в течение следующих 15 лет. Завидное расположение рядом с пляжем Патонг, который ежегодно получает большую долю растущего числа туристов на Пхукете.  ДЕТАЛИ Тип недвижимости: Коттедж с видом на море Размер общего участка (кв.м): 30 396 Планировка: 60 ​​и 70 кв.м., 1 спальня Всего коттеджей: 300 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды.    
Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
от € 1,975,814
365 м² 1 квартира
Агентство: DDA Real Estate
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположено 9 великолепных вилл с бассейном на склоне холма площадью от 1 143 до 1 818 кв.м. Проект построен в уникальном и узнаваемом современном тропическом стиле, с округлыми изгибами. Виллы необычайно современны и уникальны по дизайну, имеют 2 или 3 уровня; бывают 2-х типов: тип В (4 спальни) имеет общую площадь 625 кв.м., а тип С (5 спален) имеет монументальную площадь 1246 кв.м. Интерьеры включают просторную и светлую гостиную и столовую открытой планировки, полностью оборудованную кухню. Экстерьеры подходят для отдыха на свежем воздухе, мероприятий или вечеринок у бассейна. На крыше расположена стильная беседка, которую можно использовать как место для семейных встреч, вечеринку с барбекю или любые другие мероприятия на свежем воздухе. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр. УДОБСТВА: - Парковка - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Менеджмент в комплексе - Бассейн - Парковка - Кондиционер - Wi-Fi Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Realting.com
Перейти