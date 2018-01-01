Вилла Шикарная вилла с отличной локацией
О комплексе
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м².
С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами.
Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет.
Неподалёку имеется множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ!
Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса на элитный туризм на Пхукете.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Главная ванная комната с отдельной ванной и душем.
- Гостиная и обеденная зона открытой планировки
- Полностью оборудованная кухня с островом/барной стойкой
- Частный бассейн (длиной 10,80 м или 13 м)
- Открытые гостиные
- Сады
- Кладовка
- Гараж
- Управляющая компания
- Охрана 24/7
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