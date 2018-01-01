Жилой комплекс Квартира класса люкс у моря
О комплексе
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou.
Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м.
Все апартаменты с собственным балконом.
Здание напоминает круизный лайнер, на верхней палубе которого расположился бассейн и терраса.
Также на крыше здания оборудован спортивно-оздоровительный центр, бар, ресторан с панорамным видом на море.
ЛОКАЦИЯ:
Sole Mio находится в 200 метрах от пляжа Бангтао, напротив 4* отеля Amora Beach Resort Phuket.
Вдоль берега построено много аутентичных ресторанов, а в 10 минутах ходьбы расположился люксовый пляжный клуб Catch и 5* курорт Laguna.
В нескольких минутах езды — аквапарк Blue Tree Phuket и торговая площадь Porto De Phuket.
УДОБСТВА ЖК:
- Бассейн
- Фитнес-центр
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Автостоянка
- Ресторан
- Зал приемов
- Бар
- Сауна и массаж
- Детский клуб
- Консьерж-сервис
- Кабельное телевидение
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