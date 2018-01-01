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Жилой комплекс Квартира класса люкс у моря

Пхукет, Таиланд
от € 132,938
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Жилой комплекс Квартира класса люкс у моря
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О комплексе

Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou.

Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м.
Все апартаменты с собственным балконом.

Здание напоминает круизный лайнер, на верхней палубе которого расположился бассейн и терраса.
Также на крыше здания оборудован спортивно-оздоровительный центр, бар, ресторан с панорамным видом на море.

ЛОКАЦИЯ:
Sole Mio находится в 200 метрах от пляжа Бангтао, напротив 4* отеля Amora Beach Resort Phuket.
Вдоль берега построено много аутентичных ресторанов, а в 10 минутах ходьбы расположился люксовый пляжный клуб Catch и 5* курорт Laguna.
В нескольких минутах езды — аквапарк Blue Tree Phuket и торговая площадь Porto De Phuket.

УДОБСТВА ЖК:
- Бассейн
- Фитнес-центр
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Автостоянка
- Ресторан
- Зал приемов
- Бар
- Сауна и массаж
- Детский клуб
- Консьерж-сервис
- Кабельное телевидение


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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 52.0
Цена за м², € 2 737
Цена квартиры, € 142 346
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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Жилой комплекс Квартира класса люкс у моря
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Застройщик: Art House
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самого популярного и туристического пляжа Пхукета – Карон, известного своим белоснежным песком, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Комплекс состоит из двух семиэтажных зданий утопающих в зелени холмов с видом на бескрайний океан. Вся инфраструктура района находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, в том числе и русская кухня, магазины, супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют, рынки, храм и местные достопримечательности. Сам комплекс имеет отельную лицензию, богатую инфраструктуру и обладает спектром высококлассных услуг 5* отеля, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных гостей: бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным баром-рестораном и панорамным видом на океан, бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн, сауна, фитнес центр с профессиональным оборудованием, детская игровая комната и библиотека, ресторан для завтраков, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. В апартаментах: 191 квартира с односпальной и двуспальной планировками и возможностью обьединения нескольких квартир в пентхаус. Все планировки тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимум комфорта и пространства: просторная открытая гостинная совмещена с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, отдельная спальная и ванная комнаты, балкон. По желанию гостей можно оборудовать гардеробную или установить ванную в балийском стиле. Дизайн квартир – тропический модерн, выполнен в теплых, естественных тонах с отделкой из дерева и натуральных материалов. Карта: Аэропорт: 40 мин Патонг: 10 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 5 мин Больница: 10 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 25 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
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Агентство: DDA Real Estate
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао. Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом. 6-этажный кондоминиум состоит из 213 жилых единиц и оснащен меблированной гостиной, полностью оборудованной кухней и ванными комнатами. Комплекс находится по адресу: 26/1 Khok Tanode, Soi 14, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд. Проект, расположенный в тени деревьев, включает в себя очень большой общий бассейн и шезлонги для отдыха. Поднявшись в удобном месте, жители могут легко добраться до многих достопримечательностей, таких как пляж Лаян , Боут-авеню Чернгталай , Пхукет-Фантазия. Международный аэропорт Пхукета всего в 20 мин езды от комплекса! Удобства: - СПА - Фитнес центр - Бассейн - Ресторан на территории - Сад - Лифт - Парковка - Видеонаблюдение 24/7 - Ресепшен Позвоните нам, и мы Вам предоставим подборку топовых объектов Таиланда и поможем воплотить Ваши мечты в реальность!
Резиденция PATONG BAY HILL – Condominium
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PATONG BAY HILL - Кондоминиум Резиденция Seaview в Патонг-Бэй представляет собой современную застройку из 454 единиц по 45,5 квадратных метров. Номера оформлены в строгом стиле и оформлены в современном стиле и предлагают великолепный вид на залив Патонг. В каждой квартире с одной спальней есть собственный балкон, а также балконный бассейн с видом на море, где владельцы могут расслабиться и отдохнуть, любуясь захватывающими дух видами Андаманского моря. Отель Seaview Residence Patong Bay расположен высоко на холмах на окраине электрического района Патонг Бич, откуда открывается захватывающий вид на залив Патонг. В 454 апартаментах с одной спальней есть кухня открытого плана, гостиная и столовая, обеспечивающие достаточно места. Тропический современный дизайн дополняется ландшафтными садами и естественным видом на горы. Хотя территория проекта чувствует себя отдаленной и уединенной, они находятся в нескольких минутах ходьбы от пляжа Патонг. Есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб. Проект также включает в себя достаточное парковочное место. Условия покупки Условия гарантии аренды 7% NET (при условии WHT) гарантия аренды (без ежемесячных платежей, без электричества, без обслуживания, без тонущего фонда ...) в течение первых 15 лет. Гарантия аренды будет выплачиваться каждый год заранее. Вариант обратного выкупа Через 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на опцион обратного выкупа и вернуть все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового срока гарантии аренды. Условия оплаты 200 000 бат резервирование депозита 40% при подписании Договора купли-продажи в течение 30 дней с момента подписания Соглашения о резервировании. 20% после завершения инфраструктуры. 20% после завершения строительства фундамента 10% при завершении строительства здания 10% (минус депозит) при передаче ключей Преимущества для владельца Возможность для владельца использовать устройство 4 недели в низкий сезон или 2 недели в высокий сезон и 2 недели в низкий сезон, без затрат на электричество, воду и ежемесячную плату. Владелец также может получить права на использование единицы в течение пикового сезона при выплате компенсации в размере 50% от официальной арендной платы. ОСОБЕННОСТИ Тип недвижимости: Апартаменты с видом на море Площадь участка (m²): 32 262 кв.м. Планировка: 45,5 кв.м, 1 спальня Всего единиц: 454 Собственность: Защищенный лизинговый склад с 7% чистой гарантией на 15 лет Стиль: тропический / современный Кухня: кухня открытого плана Гостиная: гостиная открытого плана Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Частный Сад: Пейзажный сад Вид: Море / Гора
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