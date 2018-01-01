  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Таиланд
  4. Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией

Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией

Пхукет, Таиланд
от € 100,452
;
Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией
1 / 9
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде.

Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров.
Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи!

Комплекс находится по адресу: Haad Surin Soi 6, Choeng Thale , Thalang , Phuket.

Кондоминиум разместился в тенистой среде с большим разнообразием растений и легким доступом к известным пляжам, таким как пляжи Сурин и Банг Тао.
Вы можете расслабиться на солнце, коснуться мелкого белого песка и подышать свежим воздухом Андаманского моря.

Инфраструктура:
- Общий бассейн
- Лобби
- Общий тренажерный зал
- Парковка
- Ресторан
- Бар
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Лифт

Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
Похожие комплексы
Апарт - отель Paradise Beach Residence Phuket
Патонг, Таиланд
от € 104,682
Резиденция Kata Ocean View Residences
Бан Ката, Таиланд
от € 112,929
Жилой комплекс Квартира с видом на море
Пхукет, Таиланд
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Ko Samui, Таиланд
Жилой комплекс Квартира с современным дизайном
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
Вы просматриваете
Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от € 100,452
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от € 67,731
56 м² 2 квартиры
Сдача в: 2017
Застройщик: Siam Oriental Condos
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум Siam Oriental Plaza включает в себя такие удобства как: подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, и бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.
Резиденция Kata Ocean View Residences
Резиденция Kata Ocean View Residences
Бан Ката, Таиланд
от € 125,582
72 м² 1 квартира
Сдача в: 2017
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Kata Ocean View Residences расположены в южной части Пхукета, Таиланд. Стильный, современный комплекс включает в себя 153 квартиры с одной, двумя или тремя спальнями, одной или двумя ванными комнатами, гостиной, кухней, в некоторых квартирах есть джакузи. Западные стандарты были сохранены во всех наших проектах, гарантируя их спрос и легкость в аренде. Особенности дизайна включают в себя импортные полы из дерева и ламината, высококачественные отделочные материалы и стеклянные двери патио, чтобы максимально увеличить жилую площадь. Доступ к большим террасам осуществляется через стеклянные двери от пола до потолка, которые открываются, чтобы охватить естественное окружающее освещение и тропические пейзажи. Во всех квартирах есть кондиционер с индивидуальной системой контроля, кабельное/спутниковое телевидение с проложенными кабелями, Wi-Fi подключение к интернету, а также полностью оборудованы сигнализацией и системой пожаротушения. Оздоровительный центр со СПА, тренажерным залом, многофункциональной программой и рестораном также являются частью комплекса. Покупка квартиры в Kata Ocean View будет активом, так как это будет инвестиция и может быть сдана в аренду для получения дополнительного дохода. Недвижимость для сдачи в аренду очень популярна среди экспатриантов на Пхукете, но найти качественное и стильное жилье сложно.   Вариант программы аренды Годовой доход от аренды делится на 70% для владельца и 30% для управляющей компании, плата за обслуживание 60 THB кв.м/месяц, коммунальные услуги (использование электричества/воды) и Амортизационный фонд (единоразовый платеж).   Бонусы для владельцев Возможность для Владельца бесплатно пользоваться сауной, ледяной баней, фитнес-центром и маршрутным автобусом до пляжа Ката, а также присоединиться к скидке 10% на мероприятия оздоровительного центра.
Жилой комплекс Квартира класса люкс у моря
Жилой комплекс Квартира класса люкс у моря
Пхукет, Таиланд
от € 132,938
52 м² 1 квартира
Агентство: DDA Real Estate
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застройщиков Пхукета и Railand Property Grou. Проект состоит из 124 квартир, выполненных в двух видах планировки: студии 36 кв.м и односпальные апартаменты 57 кв.м. Все апартаменты с собственным балконом. Здание напоминает круизный лайнер, на верхней палубе которого расположился бассейн и терраса. Также на крыше здания оборудован спортивно-оздоровительный центр, бар, ресторан с панорамным видом на море. ЛОКАЦИЯ: Sole Mio находится в 200 метрах от пляжа Бангтао, напротив 4* отеля Amora Beach Resort Phuket. Вдоль берега построено много аутентичных ресторанов, а в 10 минутах ходьбы расположился люксовый пляжный клуб Catch и 5* курорт Laguna. В нескольких минутах езды — аквапарк Blue Tree Phuket и торговая площадь Porto De Phuket. УДОБСТВА ЖК: - Бассейн - Фитнес-центр - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Автостоянка - Ресторан - Зал приемов - Бар - Сауна и массаж - Детский клуб - Консьерж-сервис - Кабельное телевидение Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Realting.com
Перейти