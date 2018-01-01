Жилой комплекс Шикарная квартира с отличной локацией
О комплексе
Surin Sands Condominium - это элитный бутик-проект, расположенный в пышной тропической среде.
Кроме того, в проекте предусмотрено 82 квартиры на 7 этажах с полезной площадью от 30 до 81 кв. метров.
Он полностью обставлен качественной импортной мебелью для вашей семьи!
Комплекс находится по адресу: Haad Surin Soi 6, Choeng Thale , Thalang , Phuket.
Кондоминиум разместился в тенистой среде с большим разнообразием растений и легким доступом к известным пляжам, таким как пляжи Сурин и Банг Тао.
Вы можете расслабиться на солнце, коснуться мелкого белого песка и подышать свежим воздухом Андаманского моря.
Инфраструктура:
- Общий бассейн
- Лобби
- Общий тренажерный зал
- Парковка
- Ресторан
- Бар
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Лифт
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