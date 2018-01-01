Жилой комплекс Уникальная квартира в современном ЖК
О комплексе
Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао.
Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом.
6-этажный кондоминиум состоит из 213 жилых единиц и оснащен меблированной гостиной, полностью оборудованной кухней и ванными комнатами.
Комплекс находится по адресу: 26/1 Khok Tanode, Soi 14, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд.
Проект, расположенный в тени деревьев, включает в себя очень большой общий бассейн и шезлонги для отдыха.
Поднявшись в удобном месте, жители могут легко добраться до многих достопримечательностей, таких как пляж Лаян , Боут-авеню Чернгталай , Пхукет-Фантазия.
Международный аэропорт Пхукета всего в 20 мин езды от комплекса!
Удобства:
- СПА
- Фитнес центр
- Бассейн
- Ресторан на территории
- Сад
- Лифт
- Парковка
- Видеонаблюдение 24/7
- Ресепшен
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