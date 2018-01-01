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Жилой комплекс Уникальная квартира в современном ЖК

Пхукет, Таиланд
от € 101,487
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Жилой комплекс Уникальная квартира в современном ЖК
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О комплексе

Ocean Sands Сondominium -это стильный кондоминиум, представленный в сливочно-коричневых тонах, расположенный в Лагуне, Пхукет, недалеко от пляжа Бангтао.
Ocean Sands Laguna располагает всеми стандартными удобствами пятизвездочного отеля, поэтому обеспечит проживание полным комфортом.

6-этажный кондоминиум состоит из 213 жилых единиц и оснащен меблированной гостиной, полностью оборудованной кухней и ванными комнатами.

Комплекс находится по адресу: 26/1 Khok Tanode, Soi 14, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд.

Проект, расположенный в тени деревьев, включает в себя очень большой общий бассейн и шезлонги для отдыха.

Поднявшись в удобном месте, жители могут легко добраться до многих достопримечательностей, таких как пляж Лаян , Боут-авеню Чернгталай , Пхукет-Фантазия.

Международный аэропорт Пхукета всего в 20 мин езды от комплекса!

Удобства:
- СПА
- Фитнес центр
- Бассейн
- Ресторан на территории
- Сад
- Лифт
- Парковка
- Видеонаблюдение 24/7
- Ресепшен


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Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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