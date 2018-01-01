Вилла Вилла с современным дизайном
О комплексе
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном.
Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна.
Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованной кухней с посудомоечной машиной и микроволновой печью, а также стиральной машиной и 3 ванными комнатами с гидромассажной ванной.
В комплексе имеется система «умный дом» для управления системами безопасности и поддержания микроклимата, включая дистанционное управление!
Проект расположен в деревне Эпаноми, в 2,9 км от пляжа Неа Миханиона.
Расстояние до аэропорта Салоников составляет всего 18 км.
Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности.
ПЛЮСЫ ЖК:
- Кондиционер
- Бассейн
- Парковка
- Wi-Fi
- Сад
- Терраса
- Джакузи
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
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Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!