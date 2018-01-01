Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
О комплексе
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет.
Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровыми крышами и высокими окнами от пола до потолка.
Проект расположен по адресу: X8XG+56J Cherngtalay, Soi Pasak 8, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket 83110, на живописном участке земли в самом сердце центрального делового района.
Комплекс находится в замечательном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров!
УДОБСТВА:
- Ресепшен
- Лобби-сервис
- Охрана 24/7
- Бассейн
- Парковка
- Видеонаблюдение 24/7
- Сад
Сообщество подходит для семей, которые ищут виллу с бассейном с уникальным дизайном и полным спектром услуг.
Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!