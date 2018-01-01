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Вилла Виллы в современном архитектурном стиле

Пхукет, Таиланд
от € 518,126
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Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
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О комплексе

LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет.

Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровыми крышами и высокими окнами от пола до потолка.

Проект расположен по адресу: X8XG+56J Cherngtalay, Soi Pasak 8, Tambon Si Sunthon, Thalang District, Phuket 83110, на живописном участке земли в самом сердце центрального делового района.

Комплекс находится в замечательном месте, откуда можно легко добраться до пляжа, ресторанов и торговых центров!

УДОБСТВА:
- Ресепшен
- Лобби-сервис
- Охрана 24/7
- Бассейн
- Парковка
- Видеонаблюдение 24/7
- Сад

Сообщество подходит для семей, которые ищут виллу с бассейном с уникальным дизайном и полным спектром услуг.

Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 640.0
Цена за м², € 1 644
Цена квартиры, € 1 051 968
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд
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Вилла Виллы в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
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Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
Комплекс Patong Bay Ocean View Cottages расположен в прекрасном месте среди холмов Патонга. Он состоит из 300 коттеджей с одной спальней, расположенных в непосредственной близости от захватывающего курорта Патонг-Бич. Размер коттеджей - 60 или 70 квадратных метров. Элегантно спроектированные коттеджи полностью меблированы. Современные и уютные, с минималистским дизайном, с одними из лучших видом на море. В каждом коттедже есть кухня и гостиная открытой планировки, обеденная зона и спальня, джакузи или частный бассейн. Коттеджи расположены среди тропических ландшафтных садов с видом на море и горы. На территории комплекса есть общий бассейн, тренажерный зал, спа, рестораны и кафе, а также клуб и парковка. БЕЗОПАСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ДОХОДОМ Эта первоклассная инвестиция в недвижимость, расположенная на окраине Патонга, поставляется с гарантией аренды 7% NET в течение следующих 15 лет. Завидное расположение рядом с пляжем Патонг, который ежегодно получает большую долю растущего числа туристов на Пхукете.  ДЕТАЛИ Тип недвижимости: Коттедж с видом на море Размер общего участка (кв.м): 30 396 Планировка: 60 ​​и 70 кв.м., 1 спальня Всего коттеджей: 300 Собственность: Защищенная аренда с гарантией доходности 7% NET на 15 лет Стиль: Тропический/Современный Кухня: Кухня открытой планировки Гостиная: Гостиная открытой планировки Бассейн: Частные балконы с видом на море Балкон: Отдельный Сад: Ландшафтный сад Вид: Море/Горы   Опция обратного выкупа По истечении 10 лет с даты закрытия покупатель может подать заявку на выкуп и получить обратно все уплаченные деньги. Через 15 лет возможность пересмотра нового гарантийного срока аренды.    
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