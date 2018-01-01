Вилла Вилла с удобной планировкой

HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море.



Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство.



Комплекс вилл расположен на холме высотой 380 метров над уровнем моря.

Проект находится по адресу: Karon Beach, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand.



Несмотря на то, что проект находится в самом эпицентре туристической жизни, Hightone Villas сохраняют атмосферу приватности и уединения.



Неподалеку от поселка расположился пляж Карон, славящийся своей красотой, протяженностью и поющим кварцевым песком!

Время в пути на машине от пляжа Карон занимает не более 5 минут.



Дренажные системы, ливневая канализация и водоотвод позволяет избежать подтопления в сезон дождей, а специализированное дорожное покрытие внутренних проездов предотвращает скольжение.



Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура.



Hightone Seaview Villas & уникальный проект в уникальной локации и у вас есть шанс стать владельцем одной из вилл - жемчужин этого престижного комплекса!



УДОБСТВА:

- Бассейн

- Безопасность 24/7

- Бассейн на крыше

- Сад

- Прачечная

- Крытая парковка

- Видеонаблюдение 24/7





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