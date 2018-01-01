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Вилла Вилла с удобной планировкой

Пхукет, Таиланд
от € 535,879
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Вилла Вилла с удобной планировкой
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О комплексе

HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море.

Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство.

Комплекс вилл расположен на холме высотой 380 метров над уровнем моря.
Проект находится по адресу: Karon Beach, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand.

Несмотря на то, что проект находится в самом эпицентре туристической жизни, Hightone Villas сохраняют атмосферу приватности и уединения.

Неподалеку от поселка расположился пляж Карон, славящийся своей красотой, протяженностью и поющим кварцевым песком!
Время в пути на машине от пляжа Карон занимает не более 5 минут.

Дренажные системы, ливневая канализация и водоотвод позволяет избежать подтопления в сезон дождей, а специализированное дорожное покрытие внутренних проездов предотвращает скольжение.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура.

Hightone Seaview Villas & уникальный проект в уникальной локации и у вас есть шанс стать владельцем одной из вилл - жемчужин этого престижного комплекса!

УДОБСТВА:
- Бассейн
- Безопасность 24/7
- Бассейн на крыше
- Сад
- Прачечная
- Крытая парковка
- Видеонаблюдение 24/7


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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 665.0
Цена за м², € 2 158
Цена квартиры, € 1 435 258
Местонахождение новостройки
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